NÖN: Diesen Samstag lesen Sie im St. Pöltner Landestheater Thomas Bernhard. Was gibt’s denn da zu hören?

Claus Peymann: Ein ganz tolles Stück Prosa.

„Eine Erregung“ ist „Holzfällen“, wie der Untertitel sagt. Und Aufregung gab es nach dessen Erscheinen 1984 genug. Wie war das? Und wäre das heute überhaupt noch möglich?

Peymann: Das war ein nie geahnter Skandal. Über Nacht wurde dieses Buch mit Polizeischutz aus sämtlichen Buchhandlungen in ganz Österreich entfernt. Das gab’s dann nur mehr in Deutschland zu kaufen. Wenn der richtige Autor auftaucht, könnte ich mir das heute schon vorstellen. In der Türkei wird heute alles verboten. So weit ist Österreich noch nicht. Aber wer weiß? Jetzt ist der Bernhard ein Heiliger geworden. Aber er war ein großer Patriot und zugleich ein großer zorniger Nein-Sager.

Muss man ihn auch deshalb heute noch immer lesen, hören, spielen?

Peymann: Er ist ein Weltautor. Und er ist ja auch ein großer Mann. Das ist die gleiche Preisklasse wie Mozart und wie Nestroy. Man muss ja in Österreich immer erst sterben, ehe man geliebt wird. Ich hab’ mich ja beizeiten davongemacht …

Sie kommen als Burgtheaterdirektor, über den auch tüchtig geschimpft wird, nicht nur in „Holzfällen“ vor. Sie sind auch die Titelfigur in gleich drei Dramoletten von Thomas Bernhard. Ist das eine Ehre oder eine Pflicht? Und war das eine Freundschaft?

Es ist vor allen Dingen ein Vergnügen. Und es schmeichelt meiner Eitelkeit. Ich bin für den Bernhard halt ‚das Theater‘. Wir waren sehr eng in der Wiener Zeit, er war sehr unterhaltsam, liebevoll, zärtlich, ganz unerwartet. Wir haben oft in Ohlsdorf in seinem Vierkanthof tüchtig gesungen. Ich bin bis heute traurig, dass Bernhard tot ist. Oft träume ich von ihm …

Was wollen Sie noch verwirklichen?

Es gibt ein Stück von Bernhard, das ich gerne noch mal machen würde, „Ein Fest für Boris“. Ich muss mal schauen, ob ich in Wien ein Theater dafür finde, das mich haben will. Ich werde noch ein Jahr hier am Berliner Ensemble Direktor sein. Und dann werde ich schon eine Bühne finden, wo ich herumlungere und die Leute verrückt mache …