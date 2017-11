NÖN: Diesen Samstag sind Sie mit den Volksmusikanten von dieSTEINBACH in St. Pölten zu Gast. Was gibt’s denn da zu hören?

Wolfram Berger: Wir sind ja schon lange befreundet. Das Programm ist noch in Arbeit, aber es gibt garantiert ein paar sehr lustige Geschichten. Und wahrscheinlich steuere ich auch das eine oder andere Lied bei.

Der Titel „Neiche Kerzen“ klingt zwar nach Lichterkranz und Tannenbaum. Ein bisschen klingt er aber auch nach Zündstoff. Wird bei Ihnen auch gezündelt? Wird gesungen?

Ich sing den ganzen Tag! Und die „Neichn Kerzen“ sind ja hauptsächlich ein Programm von den Musikern. In St. Pölten kriegt man von mir dazu noch Weihnachtsgeschichten wie „Erna, der Baum nadelt“ oder Ähnliches. Oder mein irisches Weihnachtsrezept „Truthahn mit Whisky“…

Lesungen gibt’s bei Ihnen fast keine ohne Musikanten. Wie passt die Musik zum Wort? Und was ist wichtiger: der Text oder der Ton?

Meistens ist der Text bei mir das Erste. Und dann schau ich, was passt am besten dazu. Mit Wolfgang Puschnig [Saxofon] und Jon Sass [tuba] spiel ich seit Jahren einen Jandl-Abend. Den „Kaiser Joseph“ von Herzmanovsky spiel ich mit Christian Bakanic [Akkordeon]. Und am 1. Jänner mach’ ich ein Neujahrskonzert mit den Neuen Wiener Concertschrammeln, mit denen hab’ ich schon in Litschau gespielt.

Man kennt Sie aber nicht nur von der Bühne. Man kennt Sie – und Ihre Stimme – vor allem aus dem Radio. Kann man mit einem Mikrofon tatsächlich eine Liebesbeziehung haben?

[lacht] Ja! Im Radio bist du ganz bei dir, ganz intim, das ist schön. Und ins Mikro kann man schön schmeicheln…

In Ihren Programmen sind auch viele dabei, die man woanders schon vergessen hat: Karl Valentin, Erich Fried, Joachim Ringelnatz. Warum muss man die heute noch spielen?

Für mich gibt’s fast keine schönere Poesie als von Ringelnatz oder Morgenstern. Und ich fände es schade, wenn solche Poesiejuwelen verschwänden. Die muss man pflegen in unserer schnelllebigen Zeit.

Und was wollen Sie sonst noch spielen?

Da gibt’s so viel! Meistens lass ich mich treiben – da ergeben sich die schönsten Überraschungen. www.buehneimhof.at