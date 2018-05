Am Anfang… war das Wort. Oder doch der Ton? Im Melker Stift war’s beides, als an einem 3. Juni die Symphoniker in der Stiftskirche Platz nahmen, der Staatsopernchor Aufstellung nahm und sich Kurt Rydl als einer der Solisten bereit machte. Auf den Pulten: Mozart, „Großße Messe“, c-moll.

Zu Pfingsten war das, anno 1979. Das barocke Stift hoch über der Donau musste dringend renoviert werden. Und Helmut Pilss, der ein paar Jahre vorher noch selbst in der Staatsoper gesungen hatte, hob dazu eine kleine Konzertreihe aus der Taufe.

40 Jahre später gehört die kleine Konzertreihe längst zu Österreichs renommiertesten Musikfestivals. Hat sich die Barockmusik als Schwerpunkt auf die Fahnen geschrieben. Bevölkert noch immer am Pfingstwochenende das mittlerweile prächtig renovierte Stift – aber auch den Park und die Stadt. Und feiert heuer ganz kräftig.

Mit seinem Residenzorchester, Nikolaus Harnoncourts Concentus Musicus, der sich zum Auftakt diesen Freitag und zum Festakt nächsten Montag gleich zweimal die Ehre gibt. Mit Rubén Dubrovskys Bach Consort, das diesmal Mezzosopranistin Bernarda Fink mitbringt. Mit den Ensembles Zefiro, Castor, Concerto Copenhagen oder Les Arts Florissants. Aber auch mit Florian Boesch (Bass), Terry Wey (Countertenor), Hiro Kurosaki (Barockvioline), Wolfgang Glüxam (Cembalo) oder Dieter Ilg (Kontrabass).

Dazwischen wird mit „Mäuschen Max“ im Stiftskeller gesungen, mit den Preisträgern des Schmelzer-Wettbewerbs im Schloss Pielach durchs Planetarium gereist, mit Johannes Prominczel durchs Stiftsarchiv spaziert, mit Michael Schade im Dietmayrsaal gefrühstückt und mit Renée Schroeder & Arnold Mettnitzer im Kolomanisaal über den Ursprung des Lebens nachgedacht.

Die Schöpfungsgeschichte wird bei den 40. Barocktagen im Stift Melk übrigens auch erzählt. Mit Worten. Und, vor allem, mit Tönen. Nämlich denen von Universalgenie Joseph Haydn. Und dazu kann man nur dem Melker Abt und seinem Ordensgründer, dem Heiligen Benedikt, folgen: „Höre! Und neige das Ohr deines Herzens!“

17. bis 21. Mai , Stift und Pfarrkirche Melk, www.barocktagemelk.at