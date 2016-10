NÖN: 15 Jahre Karikaturmuseum – ein bisserl wenig, um es schon groß zu feiern.

Gusenbauer: Wir feiern es nicht groß. Aber 15 Jahre sind schon eine stattliche Zahl für ein Museum, das sich einer oft unterschätzten Kunst widmet.

Welches Ziel hatte das Karikaturmuseum ursprünglich?

Die Karikatur sollte eine Plattform erhalten. Sie war zwar aus den Zeitungen bekannt, aber man hat immer tagesaktuell gearbeitet, es gab keinen Platz für die Originale. Die Karikatur hat ganz verschiedene Zeiten und politische Systeme überlebt. Das zu reflektieren, dafür ist ein Museum ideal. Und natürlich auch die Pflege aller verwandten Künste, Comics, Grafik Novell, Illustrationen. Sie alle wollten wir im Museum bearbeiten, und das ist gelungen.

Welches Genre ist wichtiger?

Karikatur und Comic sind, denke ich, das Wichtigste. Karikatur heißt, etwas auf den Punkt bringen, sie ist ein Kommentar, der sichtbar macht, was er kommentiert. Die Comics kommen ohne die Mittel der Karikatur nicht aus, aber erzählen dazu noch eine Geschichte.

Was lesen und schauen Sie gerne?

Derzeit lese ich „Der Herr der Dinge“ des Wiener Cartoonisten Rudi Klein. Sehr interessant! Und in Sachen Comics gehört mein Herz „Micky Maus“, „Fix und Foxi“ und ganz besonders „Clever und Smart“. Die sind so herrlich anarchistisch-dumm.

Welche Bedeutung hat das Karikaturmuseum im internationalen Kontext?

Es gehört diesbezüglich zu den wichtigsten Häusern Europas. Wir haben in Österreich zwar nicht diese ausgeprägte Comic- und Karikaturkultur wie in Frankreich, England, Amerika oder Japan. Aber wir kümmern uns um diese Kunst in einem Ausmaß, um das uns alle beneiden.

Karikaturmuseum | NOEN, zVg

Dabei galt Comic früher doch als Schmuddelliteratur.

Comic wurde nach dem Zweiten Weltkrieg als die Kultur der Siegermächte gesehen. Man hat gesagt: Wenn du Comic schaust, wirst du nie lesen lernen. Heute wissen wir, dass es für die Förderung des sinnerfassenden Lesens sehr wichtig ist, dass man Bilder und Text gemeinsam schaut und liest.

Bisher war Manfred Deix Ihr Fahnenträger. Kommt jetzt Gerhard Haderer?

Manfred Deix war in der Gründungsphase ganz, ganz wichtig. Natürlich ist unser Jubiläum von seinem Tod überschattet. Das tut weh, und man kann es nicht einfach wegstecken. Wir werden seine Arbeiten in allen Ehren halten und um sie auch eine ganz neue Ausstellung konzipieren. Dass wir jetzt versuchen, Gerhard Haderer ans Haus zu binden, ist eine logische Weiterentwicklung.

Wieso werden Karikaturen immer wichtiger?

Weil sie die Kommunikation ausweiten. Die Zukunft der Sprache ist die Wort-Bildkombination. Man versteht eine Karikatur aus Malaysia sofort. Um einen Text von dort lesen zu können, brauche ich Jahre.

Sind Karikaturisten immer noch in Lebensgefahr?

Die Situation wird nicht besser. Wir müssen an einer Deeskala tion arbeiten. Es kann nicht sein, dass jedes Problem nur noch mit Gewalt gelöst wird.

Welche Pläne haben Sie?

Ich möchte zwei Schwerpunkte setzen. Auf der einen Seite auf die Kunst der Mangas. Und dann auf jene Frauen, die in Sachen Karikatur und Comic Großartiges leisten!

Auf einen Blick

Das Karikaturmuseum Krems ist das einzige Haus seiner Art in Österreich. Errichtet wurde es 2001 nach den Plänen des Architekten und Karikaturisten Gustav Peichl und seither von 1,15 Millionen Menschen besucht. Der 1968 in Linz geborene Gottfried Gusenbauer leitet das Haus seit 2012. Er hat ein jährliches Produktionsbudget von 100.000 Euro.