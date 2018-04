„Das sind alles Menschen, die dazu stehen, was sie sind.“ Und die versuchen, im „künstlerischen Mantel die Welt ein bisschen besser zu machen“. Sagt Bela Koreny. Und hat ein paar dieser Menschen zu ein paar ganz besonderen Konzerten eingeladen.

„Bela & Friends“ heißen die, Untertitel „Blütezeit“. Und blühen dürfen da nicht nur Kabarettisten und Schauspielerinnen. Blühen dürfen da auch Noten (die kommen von Bela Korenys Klavier). Und blühen dürfen da auch Worte.

Katharina Straßer und Bela Koreny | Belush Korenyi

Die kommen am 28. April vom Werbetexter, Hörbuchautor, Journalist und Theaterschreiber Werner Schneyder, gelesen vom Kabarettisten Werner Schneyder. Dazu gibt’s musikalische Blüten von Klavier (Bela Koreny) und Saxofon (Herwig Radischnig). Am Abend darauf kommen die Worte von Wilhelm Busch und Joseph Roth.

Und wie dessen „Fromme Helene“ zu TV-Inspektorin und Volksopern-„Eliza“ Katharina Straßer passt und wie sich Trinklieder von Danzer bis Ambros verjazzen lassen, das gibt’s am 29. April zu hören – beides in der gotischen Wehrkirche von St. Michael, gleich neben Weißenkirchen in der Wachau.

www.belakoreny.at