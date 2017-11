Ein bisserl Rätselrallye ist dabei, wenn man durch die ästhetisch aufgeladenen Hallen und Räume der Kunsthalle Krems wandert. Sicher ist nur eines: Zu sehen sind Originale der ganz anderen Art. Drum trau, schau, wem! Nicht alles, was danach ausschaut, ist auch so.

„Kein Kunstwerk ist ohne die Kunst anderer denkbar, stellt doch jede künstlerische Setzung eine bewusste oder unbewusste Bezugnahme auf bereits existierende Kunstwerke dar. Doch was geschieht, wenn aus der Bezugnahme eine Aneignung wird?“, formuliert Kuratorin Verena Gamper die hinter der Ausstellung stehende Frage.

Schauen und Staunen spannend

Die Beschäftigung mit Kunstwerken kann im passiven Genuss oder aktiver Aufregung bestehen, aber auch in tatsächlicher Auseinandersetzung. Das beginnt beim Malen nach Zahlen, geht über Kopien und Fälschungen bis hin zu Übermalung oder Auslöschung, Neuinszenierung, Fortschreibung oder medialer Übersetzung – wer derart intensiv Geist und Hand an die Kunst legt, eignet sich die Werke an, begibt sich in einen Dialog und schafft selbst Kunst.

Produkte dieser Art sind in der Kunsthalle zu sehen. Das Erkennen des Vorbilds setzt meist, aber nicht immer gute Kenntnisse der Kunstgeschichte voraus, macht das Schauen und Staunen dadurch spannend. So schadet es nicht zu wissen, dass – um ein Beispiel zu geben – hinter Misha Strojs beeindruckender „Portabottiglie“ (2006) Marcel Duchamps Flaschentrockner steht.

Dennoch lebt die Schau aus sich selbst, wer aber um Vorbilder und Hintergründe viel wissen will, bekommt ein Heft in die Hand, in dem man mehr nachlesen kann, als auf Beschriftungstafeln Platz findet.

Auf einen Blick

Remastered

Die Kunst der Aneignung

Kunsthalle Krems

Franz-Zeller-Platz 3

bis 18. Februar 2018

02732/90 80 10

Geöffnet Dienstag bis Sonntag, Montag nur wenn Feiertag

10 bis 17

www.kunsthalle.at