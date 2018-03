Axel Hütte sei „der Doyen der Landschaftsfotografie“, betont Florian Steininger, der künstlerische Leiter der Kunsthalle Krems. Und ist stolz darauf, die erste umfassende Schau seines Werkes in Österreich zu zeigen.

Das ist zweifellos bedeutend und auch wichtig für die Akzeptanz der fotografischen Kunst. Oder, wie es Steininger ausdrückt: „Hütte hat sehr wesentlich zum Selbstbewusstsein der Fotografie in der bildenden Kunst ab den Siebzigerjahren beigetragen.“

'"Die Bilder reaktivieren Erinnerungen"

Die Kunsthalle ist für die meist sehr groß dimensionierten Fotos des 67-jährigen Deutschen der ideale Hintergrund, für die faszinierenden, oft in Nebel gehüllten Bergwelten, für die flirrenden Aulandschaften, auf denen sehr menschliche Feen auszumachen sind.

Nicht minder beeindruckend die Porträtserien in ungeschminkter Frontalität und der eigens für die Kunsthalle entstandene Zyklus imperialer Bauten und Räume, der in Schlössern und Stiften wie Melk, Altenburg, St. Florian oder dem Belvedere entstanden ist.

Was allen Arbeiten Hüttes eigen ist, das fasst Steininger so zusammen: „Die Bilder reaktivieren Erinnerungen und Träume. Sie sprechen das implizite Gedächtnis an und machen die Welt zugleich als real und als Imagination erfahrbar.“