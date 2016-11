Die Landesausstellung 2019 wird in Wiener Neustadt stattfinden. Als deren Herzstück dienen die Kasematten, die zwischen 1531 und 1537 errichtete Festungsanlage, ein architektonisches Schmuckstück der Stadt.

Der 2.700 Quadratmeter große, überwölbte Bau an der südlichen Stadtmauer war für die Bevölkerung bisher nicht zugänglich. Das soll sich mit den neuen Kasematten nun ändern.

45 eingereichte Vorschläge

Das entsprechende Projekt wurde in der vergangenen Woche präsentiert. Unter den 45 eingereichten internationalen Vorschlägen konnte sich das slowenische Architekturbüro Bevk Perovic aus Laibach mit dem Projekt „Kasematten und Neue Galerie Wiener Neustadt“ durchsetzen.

Das schlafende Kleinod bleibt in den alten Strukturen erhalten, durch die bestehenden 39 Räume wird ein Kasemattenpfad führen, während ein Teil als Café umfunktioniert wird.

Viele unterschiedliche Nutzungsformen

Highlight wird die „Neue Galerie“ werden, die als ein multifunktionaler Ausstellungs-, Konzert- und Kongresssaal genützt werden kann.

Multifunktional ist der rote Faden des Projekts. Die Jury hatte sich gerade deshalb für Perovics Projekt interessiert, weil es vielschichtig sei. „Es ist ein Projekt, aber es hat viele unterschiedliche Nutzungsformen“, sagt Juryvorsitzender András Pálffy.

Landeshauptmann Erwin Pröll zeigte sich über den Startschuss für die Umbauphase erfreut: „Das Pferd ist noch nicht einmal fertig gesattelt, aber hier reitet man schon drauflos“, scherzte er.

Insgesamt sollen in das Projekt 25 Millionen Euro investiert werden. Davon werden 17 Millionen in die Revitalisierung der Kasematten, der Rest in Begleitmaßnahmen und andere Projekte fließen.