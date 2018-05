Aller guten Dinge sind drei. Also blickt Marie Rötzer, die künstlerische Leiterin des Landestheaters in St. Pölten, hoffnungsvoll in ihre dritte Saison. Sie ist dreifach fest in weiblich Hand, stehen doch mit Geschäftsführerin Olivia Khalil und Dramaturgin Julia Engelmayer zwei weitere Frauen an des Hauses Spitze.

Sie eint Marie Rötzers Bekenntnis: „Unsere Aufgabe ist es, das Theater ins Heute zu transportieren, Horizonte zu erweitern und Sichtweisen zu verändern.“

Ein Anspruch, der vom Publikum auch in der ablaufenden Saison mitgetragen wird. Immerhin hat das Landestheater, wie Olivia Khalil betont, mit rund 40.800 Besucherinnen und Besuchern das bisher beste Ergebnis seit Bestehen des Landestheaters erreicht. Auch die insgesamt 205 Vorstellungen mit einer Auslastung von 88 Prozent sind ein neuer Rekord.

Unter den vielen spannenden Produktionen der nächsten Saison ragen Elfriede Jelineks jüngstes Drama „Am Königsweg“ in der Inszenierung von Nikolaus Habjan (Premiere 16. März 2019) heraus, aber auch die Dramatisierung von Paulus Hochgatterers jüngstem Roman, „Der Tag, an dem mein Großvater ein Held war“ (8. März 2019) und die komödiantische Fassung von Mary Shelleys „Frankenstein“ (27. April 2019).