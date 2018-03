Sie sind Direktoren, Geschäftsführer und Abteilungsleiter, sie arbeiten im Handel, in der Verwaltung oder in der Autobranche, sie sind zu zwei Drittel männlich und zu knapp zwei Viertel älter als 50. Und: Sie lesen die NÖN.

60,8 Prozent, also: mehr als jeder zweite von Niederösterreichs Entscheidungsträgern, die die gleichnamige Leseranalyse (kurz: LAE) jedes zweite Jahr nach ihren Mediengewohnheiten befragt, liest jede Woche die Printausgabe der NÖN. In absoluten Zahlen sind das 33.000 in Niederösterreich – und 44.000 in Österreich.

Krone und Kurier liegen dagegen nur bei einem Drittel von Niederösterreichs Führungskräften am Bürotisch, Presse und Standard bei nicht einmal einem Sechstel bzw. einem Achtel.

NÖN wird elektronisch und gedruckt gelesen

Unabhängig vom Zeitunglesen nutzen 5,4 Prozent von Niederösterreichs Chefs jede Woche nön.at, die NÖN als ePaper oder die NÖN-App. Insgesamt also wird die NÖN – elektronisch oder gedruckt – von 66,2 Prozent der niederösterreichischen Entscheider gelesen.

Crossmedial nennen die Medienforscher diese gemeinsame Nutzungsart. Die hat die LAE, die seit Jahren vom IFES-Institut durchgeführt wird, in ihrer jüngsten Ausgabe zum ersten Mal ausgewiesen. Und auch die sieht die NÖN als meistgenutzte unter Niederösterreichs Kaufzeitungen.

„Das zeigt uns, dass die gut aufbereitete lokale Nachricht sowie eine umfangreiche, qualitativ hochwertige Landesberichterstattung bei den Führungspersönlichkeiten im Land gefragt sind“, betonten die beiden NÖN-Chefredakteure Daniel Lohninger und Walter Fahrnberger.

Insgesamt wurden für die LAE von Februar bis Dezember 2017 3.536 Interviews geführt, 547 davon in Niederösterreich.