„Ich möchte einen kräftigen Punkt setzen – hinter aufregende Jahre.“ Sagt die Gründerin. Schließlich hat Suzie Heger auch 20 Sommer lang die Wellen klingen lassen. Und zwar die des Lunzer Sees.

Dort, auf der Seebühne, sind seit 1996 (da hat man gegründet & geplant, ab 1997 gespielt, ab 2004 auf der neuen Bühne und unter neuem Namen) die Zeitgenossen zuhause. Und das an vier langen Wochenenden von Ende Juni bis Ende Juli.

"Das ist wirklich ein Geschenk"

Heuer wird da noch einmal kräftig gefeiert. Mit einem Familienfest und Otto Lechners Zie harmonikern zur Eröffnung. Mit einem echten Zirkus aus Südfrankreich („drei Leute, die atemberaubende Dinge machen“). Mit einer Konzertparty, einem Gospel-Workshop, mit unveröffentlichter Romantik, mit „allerwildester Folklore“, mit grenzenlosen Kochtöpfen.

Und mit Suzie Hegers Lieblingsgästen. Wie Pianist Marino Formenti, der schon zweimal in Lunz war. Und diesmal zwei Wochen vor dem Festivalstart am 7. Juli seine 50 Konzerte für je einen Zuhörer beginnt – „das ist wirklich ein Geschenk!“

Und nächstes Jahr? Gibt’s zwei neue, junge Intendanten. Bleibt der Name, also: Wellenklänge, und „die Richtung“, nämlich: „Wir wollen neuer Musik eine Bühne geben.“ Dazu kommt ein „nordisch-alpines Thema“, mit dem man etwa das schwedische Quartett Kraja ebenso wie Christian Muthspiels Yodel Group oder den Chorus sine nomine nach Lunz holen will. Und zwei neue Workshops, die „Schallwellen“ und eine „Academy für Composer & Performer“.

Aber vorher spielen sie noch, Simon Zöchbauer mit Federspiel und Julia Lacherstorfer mit Alma, und zwar beim Abschlusskonzert der Wellenklänge 2017 am 29. Juli. Suzie Heger: „Kommen und zuhören – kann ich nur sagen!