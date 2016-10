„Mit dem Betriebszentrum Laubenbachmühle als eine von drei ausgewählten Wanderstationen ist auch das Herz der Mariazellerbahn Teil dieses traditionellen Events. Das zeigt einmal mehr wie wertvoll die hier getätigten Investitionen für die gesamte Region sind. Neben köstlichen Schmankerln beim Frühschoppen und einmaligen Showeinlagen erwartet die Gäste am Nationalfeiertag auch musikalische Unterhaltung von Foast und Jazz Gitti“, betont Verkehrslandesrat Karl Wilfing.

„Alle Besucherinnen und Besucher, die das Kombiticket für ihren Ausflug nutzen, haben neben dem Wanderpass und dem Eintritt zu allen Programmorten auch die Bahnfahrt zwischen Schwarzenbach und Winterbach inkludiert“, erklärt NÖVOG Geschäftsführer Gerhard Stindl und ergänzt: „Das Kombiticket ist an allen drei Stationen erhältlich.“

Musikalisches und kulinarisches Programm

Ab 9:00 Uhr erwartet die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wandertags in der Talarena Laubenbachmühle, beim G’schlössl in Winterbach und im Dorfwirtshaus Schönau in Schwarzenbach ein abwechslungsreiches musikalisches und kulinarisches Programm. Zwei Wanderrouten laden zu sportlicher Betätigung in der schönen Landschaft ein. Ausgangspunkt ist jeweils das Betriebszentrum Laubenbachmühle.

Hier erwartet die Gäste neben einer heiligen Messe um 9:00 Uhr und einem Frühschoppen von 10:00 bis 12:30 Uhr ein buntes Rahmenprogramm mit Bike-Show, Voltigier-Show sowie Auftritten von Foast und Jazz Gitti. Zusätzlich können sich die Wanderinnen und Wanderer mit Feuerflecken oder Mostbratln und kühlen Getränken stärken.

Veranstaltet wird das Event von der Gemeinde Frankenfels und der Raiffeisenbank. „Wir wollen mit unserem Wandertag und der Sinfonie von Bahn und Musik an die ÖTSCHER-REICH-Deklaration und die Landesausstellung 2015 anknüpfen“, so Bürgermeister Größbacher.