NÖN: Woher kommt Ihre Nähe zu Beethovens Neunter?

Yutaka Sado: In Japan spielt man gegen Jahresende immer diese Symphonie. Man schaut auf das alte Jahr zurück, hofft, das neue Jahr möge glücklich werden. Ich habe sicher schon zweihundert Mal dieses Werk dirigiert. Es ist schwer zu spielen und zu singen, deshalb wird es immer nur zu besonderen Ereignissen aufgeführt. Ich dachte jedenfalls, es wäre schön, ein solches Projekt auch in Österreich zu machen.

200 Mal die Neunte. Können Sie die noch hören?

Es ist eine wunderbare Musik. Und bei jeder Probe entdecke ich neue Seiten, mache neue Erfahrung. Das wird nie langweilig. Vieles hat sich verändert in diesem Jahr, in meinem Leben, in der Welt. Vieles ist komplizierter geworden. Anhand dieser Symphonie zurückzublicken, die so viel Wert auf die Freude legt, das ist sehr interessant.

Ist es nicht frustrierend, wenn Sie Ihr Herz in diese Musik legen, die uns die Botschaft des Friedens bringt – und währenddessen fallen Bomben auf Aleppo?

Genau so ist es. Trotzdem: Auch wenn ich nicht religiös bin, glaube ich, dass über diese Musik sich ein Gott an die Menschen wendet. Seine spirituelle Kraft schenkt uns allen mit der Musik Freude. Und ich erlebe dabei, obwohl vieles im Argen liegt, dass die Menschen nicht so schlecht sind, wie manche glauben.

Ob Japan oder Österreich: Warum stürzen sich die Chöre so begeistert auf Ihr Projekt?

Das Hauptthema des vierten Satzes ist auf den ersten Blick sehr einfach, aber für Chöre sehr schwer zu lernen. Jeder will das singen, denn die Herausforderung ist groß und reizvoll. Und durch das gemeinsame Erlebnis „werden alle Menschen Brüder“, wie es im Text heißt.

Welche Chöre singen die Neunte besser, japanische oder österreichische?

In Japan gibt es ja auch Aufführungen mit 10.000 Menschen; darunter ist jedes Mal weit mehr als ein Drittel, das dieses Werk zum ersten Mal singt. Sie üben unglaublich viel, müssen den deutschen Text lernen, haben vielleicht eine seltsame Aussprache. Aber es ist ganz großartig, wenn so viele Menschen miteinander singen, gemeinsam atmen, denselben Rhythmus haben. In Österreich merke ich dagegen, dass Ludwig van Beethoven hier gelebt hat, dass eine große Nähe vorhanden ist …

Eine diplomatische Antwort! Aber blicken wir zurück, Sie sind seit einem Jahr Chefdirigent der Tonkünstler. Haben Sie diesen Schritt je bereut?

Bei der Zusammenarbeit mit einem Orchester gibt es nicht immer nur Glücksmomente. Es passt eben nicht immer, es funktioniert nicht immer, wie ich will. Aber ich bin noch viel öfter stolz darauf, was uns im vergangenen Jahr Großartiges gelungen ist!

Ihr Vertrag läuft noch bis 1922. Welche großen Vorhaben stehen auf dem Plan?

2018 feiern wir den 100. Geburtstag meines Lehrers Leonard Bernstein. Da möchte ich mit dem Tonkünstlern viele seiner Werke aufführen und auch jene, mit denen er sich als Dirigent besonders beschäftigt hat, zum Beispiel mit den Kompositionen von Gustav Mahler. Und 2020 wird ein Beethovenjahr …

Yutaka Sado ...

… geboren 1961, ist seit 2015 Chefdirigent des Tonkünstler-Orchesters. Sein Projekt „Seid umschlungen, Millionen“ – mit fünfhundert Chorsängerinnen und -sängern – hat er am Wochenende im Festspielhaus St. Pölten ausgeführt. In Japan dirigiert er regelmäßig 10.000 seiner Landsleute unter dem Titel „10.000 mal Freude“. Das nächste Konzert findet am 4. Dezember in Osaka statt, diesmal mit Sängern aus Niederösterreich.