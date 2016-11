Lauscht man sich durch das als Konzeptalbum angelegte Erstlingswerk von Solar Blaze, ist es fast so, als würde man sich auf eine Zeitreise begeben. Die Songs der 2011 in Niederösterreich gegründeten Truppe atmen nämlich so richtig schön die Luft der Sixties beziehungsweise der Seventies, also jener Zeit, in der der große psychedelische und Prog-orientierte Rock seine Blüte erlebte.

Max Ritter (Gesang, Gitarre), Sebastian Appenzeller (Schlagzeug), Caroline Lutz (Keys, Theremin), Rainhard Süss (Bass) und Michael Jandrisevits (Gitarre) – die fünf Köpfe hinter Solar Blaze – lieben die mächtigen Gitarrenriffs und fetten Hammond-Sounds, sie pflegen das feine Spiel zwischen laut und leise, sie schätzen das unkonventionell Abgedrehte und versuchen sich mehr in den komplexen Formen denn in den durchgehend geradlinigen Strukturen.

Psychedelic Rock der alten Schule

Die Kunst, die das hörbar experimentierfreudige Quintett in beeindruckend lässiger Manier beherrscht, ist, diesen Klang des vermeintlich Vergangenen fern jedes altbackenen Daseins in der Jetztzeit anzusiedeln. Verfeinert mit einer Prise Pop und Anleihen aus dem Post-Rock sowie einem funkigen Puls schafft sich die fünfköpfige Combo einen Sound, der vor allem mit einem hohen Maß an Abwechslung, Ideenreichtum und Spannungsgehalt punktet.

Obwohl sich die insgesamt acht Songs meist über mehrere Teile, unzählige Intensitätswechsel und Breaks entwickeln, verlieren sie sich erfreulicherweise nicht im Ausufernden. Sie halten zwischen all den sich ständig abwechselnden straighten Hochenergiepassagen, in Rauchschwaden getränkten Ausflügen ins Spacige und verspielten Instrumentalparts auf wirklich fesselnde Weise stets die Linie und bleiben dadurch auch zugänglich.

„Empathy Box“ ist ein richtig starkes Rock-Album geworden, eines, das sein Pulver nicht schon nach dem ersten Mal verschießt, sondern auch nach mehrmaligen Durchläufen seinen Reiz behält. Solar Blaze liefern mit ihrem Debüt auf jeden Fall mehr als nur eine Talentprobe ab, die Band zeigt, dass sie es echt draufhat und die Essenz des Psychedelic Rock wirklich verstanden hat. Richtig gut.

In Kooperation mit mica – music austria



Solar Blaze live

26.11. Curtain, Wien (CD-Präsentation)

03.12. Jazzkeller, Krems

04.12. Rockhouse Bar, Salzburg

08.12. Bunker Bar, Graz,

09.12. Kafe Kult , München (D)

10.12. Gei, Timelkam

