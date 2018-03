Nun, eines lässt sich nach dem ersten Mal Durchhören dieses Albums auf jeden Fall sagen – die ausufernde, überladene und glamouröse Popkunst findet ganz woanders statt. Das Duo SFYA („simply for your attention“) hat es sich – quasi nach dem Motto „weniger ist mehr“ – mit einer bewusst dezenten Instrumentierung in den eher ruhigeren musikalischen Gefilden gemütlich gemacht, und das auf eine richtig packende Art.

Albumcover “Within The Tides” | zVg

Der Pianist und Gitarrist Marc Bruckner und seine Partnerin mit der ausdrucksstarken und zugleich engelhaften Stimme, Su Rehrl, besinnen sich auf „Within The Tides“ auf das Wesentliche, auf starke und in den Ohren hängenbleibende Melodien, die – verpackt in wirklich gelungenen Arrangements – eine ausgesprochen zauberhafte Wirkung entfalten. Der indieangehauchte Liedermacherpop der beiden ist einer im Ton sehr filigraner, sanfter und sehr gefühlvoller, gleichzeitig aber auch einer, der in manchen Momenten durchaus auch einmal beschwingter und auch intensiver werden kann.

Ein richtig schöner Einstand

Das Schöne an diesem Album ist, dass sich die musikalischen Geschichten auf eine wirklich sehr abwechslungsreiche und sehr eigenständige Weise erzählen und es keine Wiederholungen gibt. Marc Bruckner und Su Rehrl beherrschen die melancholische und verträumte Note ebenso exzellent, wie auch die geheimnisvolle, leichtfüßig verspielte und manchmal fast schon tänzelnde. Ihre Lieder entwickeln diese ganz bestimmte atmosphärische Schwingung, eine, von der man sich gerne erfassen und in ferne Dimensionen treiben lässt.