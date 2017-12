Beethoven hat nicht nur in Wien, sondern auch in Mödling Spuren hinterlassen. Allein hier sind zwei Wohnsitze des berühmten Komponisten bekannt, einer in der Hauptstraße, ein weiterer in der Achsenaugasse.

Nun ist in der „Komm & Schau“-Galerie in der Fleischgasse die Ausstellung „die Zwei – Ludwig van Superstar“ zu sehen.

Erika Strack und Sandra Klausbruckner präsentierten bei der Eröffnung einen Überblick über den Lebensweg von Ludwig van Beethoven von Bonn bis Bad Vöslau. Zu sehen sind zahlreiche Abbildungen und Bilder sowie natürlich Tonträger mit der Musik Beethovens.

Die Ausstellung ist bis 29. Dezember immer von Donnerstag bis Sonntag, 15 bis 19 Uhr, zu sehen.

office@eineartgalerie.at