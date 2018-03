NÖN: Gerade haben Sie in und um das Museum „Erlauf erinnert“ eine Ausstellung der besonderen Art eröffnet. Was wird dort gezeigt?

Alfred Benesch: Es ist eine Sammlung von topografischen Überresten, die im Bezirk verstreut sind. Die Grundidee ist, zu zeigen, was es an Gedenkorten gibt – und auch, wo noch nicht erinnert wird.

Der Titel der Schau und des zugehörigen Projekts, „Zwischenräume“, klingt ja mehr nach Philosophie als nach Geschichte. Wie viel Raum braucht denn das Dazwischen? Und wie viel Raum braucht das Erinnern?

Benesch: Der Titel ist insofern mehrdeutig, weil er ja auch zeitliche Zwischenräume meint. Das ist ja das Grundproblem der Gedenkkultur, dass die Zeitzeugen immer weniger werden. Das andere ist die Topografie des Geschehens. Es sind alles Erinnerungslandschaften – und nicht nur böse Orte!

Das Museum in Erlauf ist an sich ja schon ein besonderer Ort. Was ist das Besondere an den sechs anderen Erinnerungsorten zwischen Melk und Erlauf? Und was an Roggendorf, wo Sie ja eine Erinnerungsinitiative betreuen?

Benesch: In Roggendorf war ein Haltepunkt direkt an der Eisenbahn, wo die Gefangenen ab 1944 ausgeladen wurden, bevor sie in die Stollen am Wachberg fahren mussten. Da sieht man noch einen Aushub. Nur weiß das keiner. Wir haben schon vor zwanzig Jahren dort Wacholder und Eichen gepflanzt und 23 einfache Holzdielen auf den Boden gelegt, eine für jede Sprache, die von den Gefangenen gesprochen wurde. Das wollen wir wieder sichtbar machen.

Wie kommt ein Landschaftsarchitekt zu einem Gedenkprojekt?

Benesch: Ich beschäftige mich immer zuerst mit der Geschichte eines Ortes.

Sie haben aber auch schon ganz andere grüne Räume in Niederösterreich gestaltet. Welcher war der schönste, welcher der schwierigste?

Benesch: Was mir große Freude macht, ist der Stiftspark in Melk. Das ist wie Bildhauerei – und wenn man das so lange begleitet, ist das natürlich eine Herzenssache. Aber auch die Kartause Aggsbach ist so eine Art Gedächtnis- und Erinnerungslandschaft …

Welchen Raum wollen Sie noch gestalten?

Benesch: Einen botanischen Garten!

www.erlauferinnert.at/zwischenraeume