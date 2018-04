NÖN: Dieses Wochenende bespielen Sie mit Freunden wieder die Wachau, mit Literatur und Klavier. Gibt’s da Leises? Lautes? Lustiges?

Bela Koreny: Der [Werner] Schneyder spielt Schneyder, also gibt’s auch Lustiges. Und ich spiel’ mit dem Herwig Radischnig, dem wunderbaren Jazz-Saxofonisten, Musik ab den 60ern. Am Sonntag kommt Katharina Straßer mit der „Frommen Helene“ und Liedern, die zum Trinken & Heiligsein passen.

Wer kommt als Nächstes?

Koreny: Am 5. und 6. Mai kommt Mercedes Echerer mit Horvaths „Don Juan“, einem Hero, der total kaputt aus dem Krieg zurückkommt. Und Florian Scheuba. Alle vier Abende haben gemeinsam, dass da Menschen in künstlerischem Mantel die Welt ein bisschen besser machen möchten.

Der Titel Ihrer Reihe, „Blütezeit“, klingt ja richtig nach Frühling. Und nach Pflanzen, Gießen, Pflücken. Was hat denn ein Gärtner mit einem Musikanten gemein?

Koreny: Was ist ein Gärtner? Einer, der etwas aus dem Boden schafft, um die Menschen zu beglücken. Kunst ist auch so, wenn sie gut ist. Und Kunst ist auch eine Vision, Kunst muss kritisch gegen ihre Zeit sein, sonst ist sie nur Palaver.

Als Blumenstandl haben Sie sich für Ihre „Blütezeit“ die mittelalterliche Wehrkirche St. Michael ausgesucht, in der Wachau, am linken Donauufer. Was hat die, was andere Spielorte nicht haben?

Koreny: In Deutschland gab es, früher als bei uns, den Trend, weg von den Theatern, hin zu den Leuten. Also hab’ ich in meiner Bar am Wiener Bauernmarkt die „Dreigroschenoper“ gemacht. Und jetzt, in der Wachau, sind wir auf Entdeckungsreise, das ist noch viel spannender!

Apropos: Bar. Dort haben Sie schon mit Leonard Bernstein, Udo Jürgens oder Konstantin Wecker und für Helmut Qualtinger, Michel Piccoli, Roger Moore oder Falco gespielt.

Koreny: Geplant war das nicht. Aber als einmal in der Nacht keiner mehr offen hatte, hab’ ich gesagt, ich mach’ ein Lokal für uns, und stell’ einen Bösendorfer rein. So hat das angefangen.

Geschrieben haben Sie nicht nur eine „Herbstreise“ und einen „Carneval“, sondern auch drei Opern und, damit sind Sie heuer auch wieder unterwegs, eine Schlager-Revue. Was wollen Sie unbedingt noch schreiben?

Koreny: So viel – wenn ich das erzählte, brauchen wir noch eine Stunde! Die vierte Oper kommt jetzt. Und ein Stück über Dracula und Jack the Ripper will ich auch noch schreiben …