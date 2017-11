NÖN: Diesen Samstag sind Sie mit „Cuba Amiga“ im St. Pöltner Festspielhaus zu Gast. Was gibt’s denn da zu hören?

Erwin Schrott: Lateinamerikanische Musik, die jeder kennt. Dabei werden wir auch in St. Pölten Überraschungsgäste begrüßen. Eine solche Reise bleibt für mich als Opernsänger weiterhin ein Abenteuer!

Der Titel klingt ja nicht nach großer Oper. Dafür nach kleinen Bars, nach bunten Cocktails, nach einer langsamen Rumba. Gibt’s bei Ihnen auch was zu trinken? Und was zu tanzen?

Schrott: Ich singe gerne gute Musik. Ob lateinamerikanische oder Oper – es geht darum, das Leben zu feiern. Ich bin nur ein kleiner Teil der Show, den größten übernimmt das Publikum. Weil es mitsingt und mittanzt – ohne Aufforderung. Und wir spielen, solange die Leute mögen!

Großes Orchester gibt’s bei „Cuba Amiga“ keines. Dafür ein paar Jazzer, ein paar Streicher … Singt es sich da leichter?

Schrott: „Cuba Amiga“ ist mehr eine Reise als ein simples Konzert. Die Show hat nichts mit einer Oper zu tun, aber der kleinste gemeinsame Nenner ist Liebe und Passion. Und genau diese Gefühle will ich mit den Menschen teilen.

Gefühle gibt’s bei Mozart auch. Dessen Don Giovanni etwa haben Sie schon in Verona gesungen, den Leporello in Salzburg. Was hat Mozart, was die anderen nicht haben?

Schrott: Mozart ist unter vielen anderen ein Genie, und ich bin sehr demütig, dass ich Mozart singen darf. Ich habe auch viel über Mozart nachgedacht und darüber, was gewesen wäre, wenn er länger gelebt hätte.

Mozart steht zwar gerade nicht auf Ihrem Kalender. Dafür Puccini, Verdi, Offenbach, Gounod. Und ein paar fiese Typen, wie Mefisto oder Scarpia. Spielen sich die Bösen leichter?

Schrott: Ja! Unbedingt! Ich bin wirklich glücklich, dass ich ein Bassbariton bin und solche Figuren spielen kann, auch wenn sie nicht gerade sympathisch sind.

Wen wollen Sie unbedingt noch spielen?

Schrott: Ich liebe es, neues Repertoire für meine Stimme zu suchen und zu lernen. Aber ich mag es auch, Shows mit südamerikanischer Musik zu kreieren. Und ich bin sehr glücklich, dass die Menschen kommen und Spaß haben!

www.festspielhaus.at