NÖN: Diesen Freitag feiern Sie in St. Pölten NÖ-Premiere. Was gibt’s denn da zu sehen?

Florian Scheuba: Da gibt’s ein komplett neues Programm zu sehen. Und das Kernthema ist die Wahrheit!

Der Titel, „Folgen Sie mir auffällig“, klingt ja ein bisschen bedrohlich. Warten da die Rattenfänger hinter der nächsten Ecke? Oder warten da Wahrheit und Wahrhaftigkeit?

Aus meiner Sicht braucht’s sehr viel Wahrhaftigkeit – sonst interessiert’s mich nicht! Das fällt auch ein bissl in den Bereich investigatives Kabarett. Ich hab’ dafür auch einiges recherchiert. Und ich hab’ ja noch den naiven Glauben an die Aufklärung!

Die Wahrheit – vor allem in der Politik – hat Sie ja schon in Ihrem ersten Solo beschäftigt. Und erst recht in der ORF-Reihe, in der Sie seit 2011 mit Palfrader & Maurer „Staatskunst“ gemacht haben. War die dann doch zu rabenschwarz, dass sie 2017 beendet wurde?

Da können wir nur mutmaßen. Die offizielle Version war: Wir haben kein Geld! Meiner Meinung nach gehört das aber zum Kernauftrag. Und wir werden uns als „Staatskünstler“ wahrscheinlich selbstständig machen. Auf einer Bühne und vielleicht auch im Netz …

Auf der Bühne haben Sie 2014 Ihr erstes Solo gespielt – nach immerhin über 25 Jahren im Quartett mit den Hektikern. Wollten Sie endlich mal allein sein vor dem Vorhang?

Das ist mir passiert, da gab es keinen großen Masterplan. Ich hab’ Lesungen gemacht, zwischendurch was erzählt – und daraus ist dann ein Programm geworden. Ich hab’ aber sonst immer mit Leuten zusammengearbeitet, die ich auch privat mag. Und die Hektiker sind noch immer so ein freundschaftliches Basislager …

Sie waren aber auch schon mal Uni-Professor – wenn auch „nur“ für die Verlesung der BUWOG-Protokolle im Audimax der Uni Wien. Wär’ das was für Sie, das Unterrichten? Und kommt als Nächstes das Regieführen?

Ich hab’ zufälligerweise gerade auf der Zeitgeschichte eine Vorlesung gehalten, zur politischen Bildung. Das war schon sehr interessant. Und ich glaube ja, dass Bildung das Kernproblem aller Probleme ist. Den perfekten Lehrer abzugeben würde mich aber überfordern. Und Regie hat sich bisher nicht ergeben. Dafür hat meine Tochter gerade in Wien einen großartigen „Richard III.“ auf die Bühne gestellt …

Und was wollen Sie unbedingt noch spielen?

Das hat’s bei mir nie gegeben, solche Pläne. Ich hab’ mit 16 mit Kabarett begonnen, und dann hat sich immer eines aus dem anderen ergeben …

