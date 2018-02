NÖN: Diesen Samstag feiern Sie in St. Pölten mit einer Uraufführung Premiere. Wie wird die?

Hanna Binder: Es ist eigentlich keine Uraufführung, sondern eine Stückentwicklung, eine sehr intime und sehr intensive Arbeit. Es gibt wenig Sprache, es ist eher eine poetische Bilderaneinanderreihung.

Der Titel, „Mother Song“, klingt mehr nach Musical als nach Kriegsdrama. Wie viel Tod verträgt denn ein Theaterstück?

Binder: Der Titel ist auch eher assoziativ zum Thema. Es gibt nichts Größeres als das Leid von Müttern, die ihre Kinder verloren haben. Und das kriegt man schon mit – auch ohne Klappentext.

Der reale Hintergrund von Mokhallad Rasems Nach-Kriegs-Abend spielt in Bagdad, Damaskus, Aleppo und Beirut. Was hat das mit St. Pölten zu tun? Und was mit Unterhaltung?

Binder: Ich weiß zwar jetzt gar nicht, was das Wort Unterhaltung überhaupt heißt. Es gibt auf jeden Fall eine Haltung. Ob das dann provoziert, kann ich nicht sagen. Und es steckt eine große Hoffnung d’rin. Es gibt immer noch einen Traum!

Sie haben ja vor gut einem Monat erst Premiere in St. Pölten gefeiert, und zwar mit Andreas Steinhöfels Jugenddrama „Anders“. Da haben Sie die Hauptrolle, den Felix Winter, so intensiv gespielt, dass man fast Angst bekam. Spielt sich ein Mann schwieriger? Und spielt es sich für ein junges Publikum leichter?

Binder: Für mich gibt’s nichts, was schwierig genug ist. Eine Hosenrolle ist immer spannend. Und ich bin ja durchaus für ein Theater, das einmal nur aus Frauen besteht!

Gelernt haben Sie das Spielen auf der Ernst Busch-Schule in Berlin, engagiert waren Sie in St. Gallen, in Frankfurt, in Zürich oder am Volkstheater. Und unter Ihren Rollen finden sich Figuren von Schiller bis Shakespeare. Ist das klassische Theater eher Ihres? Oder das experimentelle?

Binder: Das kommt auf so viele Faktoren an. Aber den Ausdruck experimentell find’ ich immer gut. Solange etwas entsteht, ist es automatisch aktuell und auch automatisch politisch. Was ich schade finde, ist, wenn man versucht, etwas zu wiederholen, was gut war. Das wird meist schlechter …

Wen wollen Sie unbedingt noch spielen? Und was wollen Sie unbedingt noch verwirklichen?

Binder: Wenn es ein Remake gäbe von „Knight Rider“, dann würde ich gerne David Hasselhoff spielen …

Ab 3. März, 19 Uhr Theaterwerkstatt, Landestheater NÖ: „Mother Song“; 28. Februar, 18 Uhr, Bühne im Hof: „Anders“.

www.landestheater.at