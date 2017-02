„Wir schlagen ein neues Kapitel auf.“ Sagt der Kunstminister. „Das ist ein Meilenstein.“ Sagt der Museumsdirektor. „Das ist eine gute Nachricht.“ Sagt der Sammler.

Denn: Seit vergangenem Donnerstag gehört die Sammlung Essl zur Albertina. Und hat damit – drei Jahre nach den Turbulenzen um die Essl-Firmengruppe, dem Einstieg von Hans Peter Haselsteiner und ein halbes Jahr nach der Schließung des Essl Museums in Klosterneuburg – eine neue Heimat gefunden.

Gut 6.000 Werke sind es, eine „der weltweit größten Privatsammlungen der Gegenwartskunst“, so Albertina-Direktor Klaus Albrecht Schröder, die im Haus des Dürer-Hasen nicht nur ein neues Ausstellungsformat, sondern auch einen Standort eröffnen werden. Der wird wohl im voraussichtlich 2018 fertig renovierten Künstlerhaus zu finden sein, offiziell heißt es dazu derzeit nur „in nächster Nähe“.

Ihren Namen wird die Sammlung, die Karlheinz und Agnes Essl 1959 in New York begonnen haben, „für alle Zeiten tragen“. Ebenso wie ihren Kernbestand von etwa 5.900 Werken, „der unverkäuflich ist“. Der Rest von etwa 100 „peripheren“ Werken, also: „ein ganz kleiner Teil“, soll noch verkauft werden. Der Bund hat für die Übernahme eine Initialfinanzierung von einer Million Euro für heuer und jeweils 1,1 Millionen jährlich ab 2018 zugesichert. „Das sind allein die laufenden Kosten“, so Schröder. Für Kunstminister Thomas Drozda ist das „eines der besten Geschäfte der Republik“. Schließlich sei die Sammlung „mehrere hundert Millionen Euro“ wert.

Rein rechtlich erfolgt die Übergabe in Form einer Dauerleihgabe für 27 Jahre (25 plus zwei Jahre Kündigungsfrist), bis 2044. Das sei laut Schröder aber nur „der erste Schritt“. Bis 2027, also für die nächsten zehn Jahre, übernimmt die Albertina auch das 3.000 Quadratmeter große Depot der Sammlung im Klosterneuburger Museum. Wobei es auch danach „keinen Grund gibt, von dort wegzugehen“, so der Albertina-Direktor.

Das mit 1. Juli 2016 geschlossene Essl Museum ist für den Kunstminister in erster Linie eine „Finanzierungsfrage“. Die will Thomas Drozda erst „mit der neuen Landeshauptfrau“ besprechen. „Wir haben jetzt einmal den Content gesichert!“ Der Content soll künftig auch an die „zehn größten Kunstmuseen Österreichs“ verliehen werden – darunter „an das zukünftige Museum in Krems“.

Und Karlheinz Essl? Will auch in Zukunft zu Eröffnungen kommen oder Führungen machen. „Wir sind da! Und für Klosterneuburg wird es sicher auch noch eine gute Lösung geben!“