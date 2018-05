So früh ging er früher nie los, der Sommer. Zumindest nicht der Theatersommer. Der ist heuer nicht nur so bunt wie schon lange nicht. Sondern auch so früh wie nie. Weil: Wenn die Sommerferien beginnen, hören die ersten schon wieder auf. Und der erste Vorhang? Der fällt schon am 1. Juni. Im Schlosshof. Von .

Frühe Starter von Sitzenberg bis Melk

Dort feiert man 2018 als Erstes von Niederösterreichs Sommertheatern Premiere. Und lässt sich, mit Figaro und Susanna, auch gleich wieder scheiden – und das pünktlich zum 80. Todestag von Autor Ödön von Horvath. Scheidung ist noch das harmloseste, was der Teufel heuer an den Fuß des Melker Stiftsberges bringt.

Treibt ab 14. Juni in Melk sein Unwesen: Bernhard Aichners „Luzifer“. | D. Matejschek, ab

Und dazu ganz frech auch noch Gott eingeladen hat. Premiere feiert Bernhard Aichners „Luzifer“ am 14. Juni – drei Wochen, bevor die Hells Angels, nein: die Hells Bells die Wachauarena rocken (ab 5. Juli).

Und die anderen Frühstarter? Die singen ab 17. Juni im Hof der Laxenburg er Franzensburg „Stille Nacht“, werben ab 23. Juni in der Baden er Sommerarena um die „Lustige Witwe“, machen ab 26. Juni am Stockerau er Renner-Platz „Viel Lärm um nichts“. Die feiern ab 27. Juni auf der Perchtoldsdorf er Burg den „Ernst“ des Lebens, feiern ab 28. Juni auf der Rosenburg mit „Monsieur Claude“ Hochzeit und ab 30. Juni im Schwechater Schlosshof Rothmühle „Zu ebener Erde und erster Stock“ Millionäre und andere Habenichtse.

Geburtstage von Nord bis Süd

Apropos: feiern. Dafür gibt’s im diesjährigen Theatersommer auch allen Grund. Das Klassikfestival im Weinviertler Schlösschen Kirchstetten wird heuer 20. Und feiert ab 4. August mit Rossinis „Barbier“ und jeder Menge Belcanto. Und die Festspiele im Theater von Reichenau sind heuer 30. Und feiern ab 2. Juli unter anderem mit ihrer allerersten Produktion aus 1988 (mit damals sechs ausverkauften Vorstellungen): Farkas’ „Schau’n Sie sich das an!“ Auf der Besetzungsliste: Peter Matić, Miguel Herz-Kestranek, Boris Eder oder Chris Pichler.

Feiert und blödelt ab 2. Juli in Reichenau: Karl Farkas’ „Schau’n Sie sich das an!“. | Dimo Dimov

Und woanders wird auch noch gefeiert, im Sommer, im Theater. Nämlich bei den Debütantinnen und Debütanten. Von denen gibt’s heuer so viele wie noch nie. Und die fangen auch gar nicht klein an. Sondern gleich ganz groß. Ein Heldentenor (Peter Svensson) spielt ab 6. Juli in der Burgarena von Falkenstein im Weinviertel Wagner, und zwar die „Walküre“ und den „Ring“, mit Manfred Waba hinter der Bühne, Ernst Theis am Dirigentenpult und Wolfgang Bankl oder Sebastian Holecek unter den Solisten.

Debüts von Brunn bis Falkenstein

Ein Musicalstar (Maya Hakvoort) spielt ab 19. Juli im Festsaal in Brunn am Gebirge Gesellschaftskritik im Musicalgewand, und das mit Starbesetzung von Drew Sarich bis Ann Mandrella. Und ein Tausendsassa (Stockerau-Intendant Zeno Stanek) spielt ab 10. August am und um den Litschauer Herrensee Zeitgenossen, von Hakon Hirzenberger, von Theresia Walser oder von Daniel Kehlmann, und das mit Uraufführungen am laufenden Band und insgesamt neun Tage lang.

Und sonst? Gibt’s Rock in Amstetten und Drama in Gars , Raimund in Gutenstein und Shakespeare in Haag , Giuseppe Verdi in Klosterneuburg und Karl May im Mödlinger Bunker, „Les Misérables“ in Staatz , die „Fledermaus“ in Weitra und die „3 Tenöre“ in Weißenkirchen. Und Ritter und Meerjungfrauen und Satansbraten für Kinder gibt’s auch noch im Theatersommer in Niederösterreich. Wie sagte Karl Farkas? „Schau’n Sie sich das an!“