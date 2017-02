15.555.491, das sind über 15,5 Millionen Page Impressions, 1.863.915, über 1,8 Millionen Visits, und 772.957 Unique Clients – das ist die Online-Bilanz der NÖN-Gruppe, und zwar allein im Jänner. Der ist damit neuer Rekordmonat für NÖN.at, BVZ.at, nitelife.at, meinfussball.at und heimatshop.at, also für alle Portale, die NÖN und BVZ im Netz betreiben.

Für diese weist die ÖWA, Österreichs Webanalyse, ähnlich wie ihre Vereinsmutter, Österreichs Auflagenkontrolle, monatlich die wichtigsten Nutzungsdaten in Sachen online aus.

Bei den einzelnen Endgeräten, mit denen auf Online-Portale zugriffen wird, den so genannten Unique Clients, hat sich die NÖN-Gruppe laut ÖWA 2017 um 17 Prozent gesteigert. Bei den Besuchern eines Nutzers im Online-Angebot, den Visits, kommen NÖN.at und Co. auf 36 Prozent mehr als noch 2016. Und bei den aktiven Seitenaufrufen, den Page Impressions, sind es heuer sogar mehr als doppelt so viele wie noch im Vorjahr.

Für NÖ Pressehaus-Geschäftsführer Friedrich Dungl ist dieses Ergebnis nicht nur „sehr erfreulich“, sondern auch „ein Auftrag für die Zukunft“.