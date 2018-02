NÖN: Wann wussten Sie, wohin Sie wollten?

Edgar Niemeczek: Tatsächlich entspricht mein Beruf meinem Wunsch, als ich zwölf, dreizehn Jahre war. Da wollte ich, wie ich meinem Vater gesagt habe, „irgendetwas in Niederösterreich mit Kultur machen“.

Wie kommt man auf diese damals eher uncoole Idee?

Niemeczek: Das hatte mit meinen Eltern zu tun, die mir Literatur sehr nahe gelegt haben und mit den Professoren in der Mittelschule.

Was war der erste Schritt?

Niemeczek: In der Jugend gab’s viele Kontakte mit Chorsingen, mit Volksmusik, mit Volkstanz, wobei für mich immer wichtig war, das nicht zu eng zu sehen. Die Stones, Pink Floyd, Deep Purple, ACDC und was da sonst noch alles unterwegs war, hat mich genauso begeistert, aber eben auch die so genannte traditionelle Kultur.

„Ich habe auf jeden Fall vor, bis zu meinem 65. Geburtstag aktiv im Job zu bleiben.“ Edgar Niemeczek

Haben Sie in Ihrer Jugend jemals Böses getan, zum Beispiel Haschisch geraucht?

Niemeczek: Nein, aber natürlich waren wir sehr kritisch gegen das Atomkraftwerk Zwentendorf eingestellt und auch gegen das Abholzen der Hainburger Au.

Was war dann der entscheidende Schritt Ihrer Karriere?

Niemeczek: Ganz, ganz wichtig waren die Jahre 1998 und 1999. Da haben zwei kleine Vereine – das Volksliedwerk mit Dorli Draxler und der Verband für die Vereine, wo ich Geschäftsführer war – gemeinsam die gemeinnützige Volkskultur Niederösterreich GmbH. gegründet. Von dort weg hat sich das gesamte Beteiligungsgeflecht, die gesamte Holding entwickelt.

Immer mithilfe des Landes?

Niemeczek: Mit Unterstützung des Landes, denn wir hatten und haben eine Brückenfunktion, wir verbinden das offizielle Land mit den Menschen am Land.

Mit sechzig schaut man auch nach vorne …

Niemeczek: Ich mache aus meinem Gesundheitszustand, aus meiner Multiplen Sklerose, kein Geheimnis und versuche, damit bestmöglich umzugehen. Ich habe auf jeden Fall vor, bis zu meinem 65. Geburtstag aktiv im Job zu bleiben.

Mit welchem Ziel?

Niemeczek: Mir geht es um die Konsolidierung. Die vergangenen Jahrzehnte sind wie ein Schnellzug an uns vorübergezogen. Wir haben sehr viel aufgebaut, jetzt müssen wir alles gut ordnen, damit die regionale Kulturarbeit für Niederösterreich reibungslos weitergeht. Dazu gehört auch die Regelung meiner Nachfolge.

Was reizt Sie an Ihrem Job?

Niemeczek: Da sind jeden Tag neue, spannende Herausforderungen. Denn es geht immer darum, für unser Bundesland so etwas wie ein Landesbewusstsein mit zu entwickeln. Wir möchten, auch wenn das hochtrabend klingt, dem Land die Seele geben.

Was zeichnet Niederösterreich kulturell aus?

Niemeczek: Bei uns stehen Hochkultur und Volkskultur auf Augenhöhe. Das war uns immer sehr wichtig.