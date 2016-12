Leise und langsam? Weit gefehlt. Das Kulturjahr 2016 startete im Jänner seine Motoren schnell und laut. Und fuhr auch gleich mit Vollgas weiter. Den Anfang machte das Kremser Karikaturmuseum, das sein Jubiläumsjahr am 16. Jänner mit der ersten, automobilen Karikaturenschau des Landes eröffnete, und zwar mit röhrenden Motoren („Diese Autos hört man fahren!“, so Karikaturmuseums-Direktor Gottfried Gusenbauer).

Ganz ohne Motoren, dafür mit lautem Applaus ging es am 20. Jänner gleich weiter, als im Grafenegger Auditorium die Österreichischen Filmpreise 2016 verliehen wurden – an einen Waldviertler Thriller („Ich seh Ich seh“) und an einen Mödlinger Nebendarsteller (Christopher Schärf).

Österreichischer Filmpreis 2016 in Grafenegg Vollbild FB 1 / 97 NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik NOEN, Erich Marschik Österreichischer Filmpreis 2016 in Grafenegg .

Und drei Tage später, am 23. Jänner, wurde gleich wieder gefeiert. Nämlich Daniela Wandls Einstand in der St. Pöltner Bühne im Hof. Und die erste Premiere ihrer ersten Saison, mit Englands Star-Komödiantin Rebecca Carrington, ihrem Cello und ihrem Ehemann.

Interview Rebecca Carrington Comedy zu dritt

Im Februar wurde erstmal viel geplant. Erst wurde der Standort von NÖs übernächster Landesausstellung 2019 bekannt gegeben – Stadt und Land Wiener Neustadt.

Landesausstellung 2019 „Felgen und Flügel“

Dann feierte einer von Niederösterreichs wichtigsten zeitgenössischen Komponisten, Friedrich Cerha, am 17. Februar seinen 90er – und arbeitete schon am nächsten Werk für Kammerorchester und am nächsten Bild.

Geburtstag Leise Töne, laute Bilder

Und Niederösterreichs künftiges Haus der Geschichte startete seine Spurensuche nach Erinnerungsstücken von 1918 bis 1938.

NÖN präsentiert Haus der Geschichte startet Sammelaktion

Im März war der Monat der Personalen. Gerhard Haderer zog schon am 27. Februar mit seinen Ölgemälden und Schundheften im Kremser Karikaturmuseum ein.

Gerhard Haderer im Karikaturmuseum Ganz große Komik

Am 4. März eröffnete Ton-Raum-Künstler und Wahl-Weinviertler Bernhard Leitner seine erste große Personale im St. Pöltner Landesmuseum.

Interview Bernhard Leitner Akustik ist nicht Musik

Ab 9. März erzählte Christine Nöstlinger ihre Kriegskindheitsgeschichte in Mirjam Ungers „Maikäfer flieg“ auf der Kinoleinwand.

Verfilmung Christine und der Krieg

Ab 16. März wurde Seine Majestät, Kaiser Franz Joseph gefeiert, und zwar zum hundertsten Todestag und das gleich an vier Standorten, darunter auch Schloss Niederweiden und Schloss Hof.

Jagd & Freizeit Die Leidenschaft Franz Josephs

Und ab 18. März machte sich die Schallaburg in einer quietschbunten Themenschau auf, in die heftig bewegten 70er.

Die 70er - Ausstellung auf der Schallaburg Vollbild FB 1 / 33 NOEN, STICHWORT. Archiv der Frauen- und Lesbenbewegung (Wien) – Signatur: I F 22/16 NOEN, Wien, Verein für Geschichte der Arbeiterbewegung, Foto: Wien, Wienbibliothek im Rathaus, Plakatsammlung, AC10610122 NOEN, Friedrich Witzany NOEN, Gießhübel, Viktor Kabelka NOEN, STICHWORT. Archiv der Frauen- und Lesbenbewegung (Wien) - Signatur: G022 NOEN, Schallaburg Kultur, Foto: Michael Sagmueller NOEN, Michael Sagmueller NOEN, Wien, Anna Krizanits, Foto: Matthias Krizanits Grafik-Design NOEN, Wilhelmsburg, Hubert Schorn, Foto: Michael Sagmüller NOEN, Bravo Archiv, Foto: Ota Richter NOEN, Wien, Die Hundertwasser Gemeinnützige Privatstiftung, 2015 Namida AG, Glarus, Schweiz NOEN, STICHWORT. Archiv der Frauen- und Lesbenbewegung (Wien) - Signatur: Z 1 NOEN, STICHWORT. Archiv der Frauen- und Lesbenbewegung (Wien), Signatur: II 516 NOEN, Friedrich (www.picturedesk.com) NOEN, Wien, Krizanits Anna; Foto: Matthias Krizanits Grafik-Design NOEN, Leibnitz, Wolfgang Schittegg, Foto: Michael Sagmueller NOEN, Schallaburg Kultur; Foto: Michael Sagmüller NOEN, Schallaburg, Schallaburg Kultur; Foto: Michael Sagmueller NOEN, Schallaburg Kultur; Foto: Michael Sagmüller NOEN, ORF (www.picturedesk.com) NOEN, Schallaburg Kultur NOEN, Robert Keziere (Greenpeace US) NOEN, Florian Gröschl NOEN, Franz Gleiss NOEN, Franz Gleiss NOEN, Franz Gleiss NOEN, Franz Gleiss NOEN, Franz Gleiss NOEN, Franz Gleiss NOEN, Franz Gleiss NOEN, Franz Gleiss NOEN, Franz Gleiss NOEN, Franz Gleiss Die 70er - Ausstellung auf der Schallaburg .

Gefrühstückt, geblödelt und noch mehr wurde in NÖs Kulturlandschaft im April. In Baden startete am 11. April das lang geplante und aufwändig aufgezogene Früh-Fernsehen des ORF in NÖ, „Guten Morgen Österreich“.

Guten Morgen Österreich Die Aufwecker

In Ybbs beehrte Comedian Ingo Appelt am 14. April die Ybbsiade.

Interview mit Ingo Appelt „Der Österreicher ist tiefgründig“

In St. Pölten feierte Daniel Hoesls Finanzsatire „WINWIN“ u. a. mit Christoph Dostal am 19. April NÖ-Premiere.

Filmprojekt Das Spiel ums Geld

Und in Krems verabschiedete sich Tomas Zierhofer-Kien ab 29. April provokant und politisch als Intendant vom Donaufestival.

Donaufestival Krems - Tag 1 Vollbild FB 1 / 45 NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind NOEN, Christian Wind Donaufestival Krems - Tag 1 .

Ab 4. Mai ließ Niederösterreichs Viertelfestival diesmal im Mostviertel drei Monate lang den Kulturhirsch röhren. Ab 12. Mai trafen sich fantastische Töne und illustre Gäste bei Michael Schade bei den Melker Barocktagen.

Internationale Barocktage Stift Melk Illusionen und die Wirklichkeit

Am 18. Mai startete Niederösterreichs Theaterfest für ein junges Publikum, die szene bunte wähne, erstmals im Frühsommer seine Theaterreise im Waldviertel.

Szene Bunte Wähne Einmal Abenteuer für alle

Am 20. Mai hüllte Badens Sinfonietta mit Beethovens Neunter das ganze Land in eine Klangwolke.

Kommentar Schöne Götterfunken sollen überall sprühen

Und am 21. Mai feierte Hainburgs Haydngesellschaft mit einem Jubiläumskonzert in der Tabakfabrik ihren 35. Geburtstag.

Interview Beate Linke-Fischer Im Geiste Joseph Haydns

Im Juni wurde schon wieder gefeiert. Als erste, am 4. Juni, gleich ein Spatenstich, und zwar zu Niederösterreichs jüngstes Museum, das Landesgalerie heißen soll und an der Kremser Kunstmeile gebaut wird. Als nächstes der 90. Geburtstag von Guggings berühmtestem Künstler Johann Hauser und auch gleich der zehnte von Guggings Museumshaus – beides am 5. Juni.

Museum in Gugging Das Herz der Kunst

Die erste Schau der (Wahl-) Weinviertler Künstlerin Elisabeth von Samsonow in der Kremser Dominikanerkirche – ebenfalls ab 5. Juni.

Ausstellung Dominikanerkirche Krems „Es beginnt bei den Mädchen“

Noch ein zehnter Geburtstag, nämlich der von Niederösterreichs höchstkarätigem Klassik-Festival im Grafenegger Schlosspark – und zwar ab 16. und 17. Juni.

Eröffnung Festival Grafenegg Vollbild FB 1 / 16 NOEN, ROLAND SCHLAGER (APA) NOEN, ROLAND SCHLAGER (APA) NOEN, ROLAND SCHLAGER (APA) NOEN, ROLAND SCHLAGER (APA) NOEN, ROLAND SCHLAGER (APA) NOEN, ROLAND SCHLAGER (APA) NOEN, ROLAND SCHLAGER (APA) NOEN, ROLAND SCHLAGER (APA) NOEN, ROLAND SCHLAGER (APA) NOEN, ROLAND SCHLAGER (APA) NOEN, ROLAND SCHLAGER (APA) NOEN, ROLAND SCHLAGER (APA) NOEN, ROLAND SCHLAGER (APA) NOEN, ROLAND SCHLAGER (APA) NOEN, ROLAND SCHLAGER (APA) NOEN, ROLAND SCHLAGER (APA) Eröffnung Festival Grafenegg .

Und natürlich gab’s im Juni schon die ersten Premieren(feiern), in Niederösterreichs Theatersommer 2016 (hier geht's zum Theatersommer-Ressort).

Noch am 25. Juni starb einer der frechsten unter Niederösterreichs Karikaturisten: der St. Pöltner Manfred Deix.

Trauer um Karikaturisten Manfred Deix - Zeichner der Seele

Ab 9. Juli lud Niederösterreichs zeitgenössischstes Festival, die Wellenklänge, schon zum 21. Mal an den Lunzer See.

Ein Geigen-Ereignis und fremde Klänge in Lunz am See Vollbild FB 1 / 52 Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer Raimund Holzer wellenklaenge Ein Geigen-Ereignis und fremde Klänge in Lunz am See . Wetterglück, viele Besucher und herausragende Konzerte: die zweite Festivalwoche. Rundum zufrieden zeigte sich wellenklaenge-Intendantin Suzie Heger von der zweiten Festivalwoche. „Es waren lauter Abende von erlesener Qualität. Aber Didier Lockwood am Samstag war für mich und viele Besucher sowas wie ein Jahrhundertereignis!“, schwärmte die Festivalleiterin noch am Tag danach. "Wettertechnisch nahezu perfekte Woche" Auch wenn das Konzert des David Helbock-Trios am Freitag zwei Nummern vor Schluss gewitterbedingt abgebrochen werden musste, war es auch wettertechnisch „eine nahezu perfekte Woche“, zumal alle Veranstaltungen sehr gut besucht waren. Am Sonntag stand das traditionelle Jakobisingen auf dem Programm. Dabei trifft seit Jahren österreichische Volksmusik auf Klänge aus fernen Ländern. Heuer standen die wellenklaenge unter dem Motto „Wohin?“, und so wurden insbesondere Ensembles eingeladen, die aus Ländern stammen, welche von der Flüchtlingskrise direkt oder indirekt betroffen sind. Noch bis 30. Juli Nach der Vorstellung der Musiker durch Gestalterin und Moderatorin Claudia Lueger wechstelten sich die Mostviertler Wia z‘Haus Musi, der aus Anatolien stammende Saz-Künstler Mansur Bildik mit seinem Trio, ein junges Tanzensemble der Alevitischen Gemeinschaft St. Pölten und das kubanische Trio von Rodrigo Sarmiento ab. Das Festival endet am 30. Juli.

Und ab 20. Juli bespielte Niederösterreichs größtes Weltmusikfest Glatt & verkehrt schon zum 20. Mal die Weinberge der Winzer Krems.

Glatt & Verkehrt Die Welt im Weingarten

Am 5. August öffnete Niederösterreichs ältestes Kammermusik-Festival Allegro Vivo im Waldviertel seine Pforten – und das zum letzten Mal unter der Leitung von Gründer Bijan Khadem-Missagh.

Bijan Khadem-Missagh In die Zukunft schauen

Ab 14. August feierte Wiens Musikuni seine 25. Sommerakademie rund um den Semmering.

Internationale Akademie Klassik auf Sommerfrische

Von 17. bis 20. August rockten Parov Stelar und viele, viele mehr das 16. FM4 Frequency Festival im Green Park St. Pölten - hier geht's zu allen Berichte und den besten Fotos!

Und ab 19. August feierte man in Grafenegg gleich noch einmal Geburtstag, mit Torte, Sekt und internationalen Gästen beim diesjährigen Musikfestival.

Grafenegg Geburtstag im Park

Niederösterreichs ältestes Kirchenmusikfest Musica Sacra eroberte ab 11. September wieder Orgelemporen und Stiftskirchen.

Musica Sacra Mit Psalmen & Trompeten

Niederösterreichs internationalster Zirkus, Bernhard Pauls Roncalli, feierte ab 15. September mit einer Jubiläumstournee seinen 40. Geburtstag.

Circus Roncalli Bernhard Paul: „Gaukler wird es immer geben“

Niederösterreichs Volkskultur feierte gleich das ganz Jahr, vor allem aber im September, ihren 60. Geburtstag.

60 Jahre Volkskultur NÖ „Verwurzelung in der Heimat“

Niederösterreichs GlobArt Academy lud von 22. bis 25. September zum Denken und Diskutieren nach Krems.

Ausgezeichnet „Globart Award“ an Michael Haneke verliehen

Am 28. Oktober war Theater-Star Philipp Hochmair mit Friedrich Schiller beim Festival „Wachau in Echtzeit“ zu Gast.

Festival Wachau in Echtzeit: Klein & fein

Am 29. Oktober spielte die Hainburger Haydngesellschaft zum dritten Mal Oper, nämlich Haydns „Il mondo della luna“.

Am 4. November ehrte das Land zum 57. Mal seine Künstler mit den Kulturpreisen 2016.

Kulturpreise Die Besten des Landes

Am 5. November gab sich Ex-Burgtheater-Direktor Claus Peymann die Ehre und las Thomas Bernhard im St. Pöltner Landestheater.

Im Gespräch Nachgefragt bei Claus Peymann

Am 7. November ehrte die NÖN erstmals wieder in einer Feierstunde ihre diesjährigen NÖN-Leopold-Preisträger.

Preisträger 2016 Die Gewinner des NÖN-Leopold

„Vorstadtweib“ und Fernseh-Star Nina Proll sang ihre „Vorstadtlieder“ am 17. und 18. November in St. Pölten und Wiener Neustadt.

Im Gespräch Nina Proll: "Es ist eine große Spielwiese"

Am 19. und 20. November dirigierte Yutaka Sado „seine“ Neunte von Ludwig von Beethoven mit fünfhundert Sängern im St. Pöltner Festspielhaus.

Megaprojekt Yutaka Sado: „Die Neunte ist nie langweilig“

Ab 19. November zeigte das Kremser Forum Frohner das „Abenteuer Wirklichkeit“.

Ausstellung Die Kunst der Wirklichkeit

Und am 26. November kam Miroslav Nemec in die St. Pöltner Bühne im Hof – ganz ohne Ivo Batic.

Miroslav Nemec Leichen, Opern & Kommissare

Ab 30. November zeigte die Gugginger Galerie Oswald Tschirtner und Johann Hauser mit „Strich und Farbe“. Am 10. und 11. Dezember tanzte das Chinesische Nationalballett Tschaikowskys „Nussknacker“ auf Chinesisch im St. Pöltner Festspielhaus.

Am 14. und 15. Dezember ging Major Adolf Kottan alias Christian Dolezal wieder Mörder jagen, diesmal mit Nikolaus Habjans & Manuela Linshalms Puppen in der St. Pöltner Bühne im Hof.

NÖ-Premiere Inspektor gibt’s (k)an!

Erwin Steinhauer drehte im Dezember Alfred Komareks letzten Polt im Weinviertel.

Film-Krimi Zum letzten Polt: Filmdreh im Weinviertel

Und das jüngste “Universum History” erzählte am 20. Dezember von einer Gmünder Familie vor und hinter dem Eisernen Vorhang.

ORF-Doku Grenzgeschichte(n)

Michaela Fleck / 19. Dezember 2016