Mehrere Dutzend an hochkarätigen Acts stehen bereit, wenn die „Pannonia Fields“ bei Nickelsdorf heuer gleich an vier Tagen erbeben werden: Von 14. bis 17. Juni sind am Nova Rock 2018 Top-Stars wie die Toten Hosen, Iron Maiden, Volbeat, The Prodigy oder Billy Idol zu erleben.

Die Toten Hosen | Paul Ripke

Dazu kommen noch jede Menge weitere Leckerbissen und Geheimtipps. Jetzt steht auch das Tages-Line-Up für das Mega-Festival fest. Hier die vier Tage Nova Rock im Überblick.

Volbeat | Ross Halfin

Tageskarten sind ab Freitag, 2. März, 10 Uhr, erhältlich!

Hier gibt's das gesamte Line-Up auf einen Blick:

Nova Rock 2018 LineUp.pdf (pdf)