Das Nova Rock 2017 nimmt Formen an: Nach Green Day wurde am Donnerstag mit System Of A Down ein weiterer Headliner bekanntgegeben. Die US-Polit-Rocker mit armenischen Wurzeln, die sich schwer auf einen Stil festlegen lassen, hatten zuletzt 2013 beim Frequency Festival ihre Qualitäten unter Beweis gestellt und das Publikum begeistert.

Bei Österreichs größtem Rockfestival vom 15. bis 17. Juni in Nickelsdorf werden weiters erstmals Prophets Of Rage auftreten. Es handelt sich um ein Projekt von Mitgliedern der Bands Rage Against The Machine, Public Enemy und Cypress Hill.

www.novarock.at