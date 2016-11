Mit einem Festakt am Waldland-Hof verabschiedete sich der Waldviertler Sonderkulturenverein von seiner Obfrau Agnes Schierhuber, die nicht mehr für die Funktion kandidierte.

„Wenn man über ihr Wirken nachdenkt, dann muss man sich ins Jahr 1984 zurückversetzen“, sagte Bezirkshauptmann-Stellvertreter Josef Schnabl zu Schierhuber. Als Seelenverwandte von Adi Kastner habe sie nach seinem Abschied den Weg konsequent fortgesetzt. Heute stehe Waldland besser denn je da.

Dank- und Anerkennungsurkunde

Weiters ging er auch auf Schierhubers politische Funktionen ein: Sie war unter anderem seit 1986 als Bundesratsabgeordnete und im Anschluss bis 2009 als Europa-Abgeordnete tätig, wo sie vor allem im Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung mitarbeitete. „Viele deiner Ansprachen auf österreichischer und europäischer Ebene haben damit begonnen, dass du dargelegt hast, woher du kommst“, betonte Schnabl und übergab der Ökonomierätin eine Dank- und Anerkennungsurkunde der Bezirkshauptmannschaft für die Vertretung der Region auf nationaler und internationaler Ebene.

„Ich hatte nacheinander zwei Gedanken, als ich hörte, sie schicken dich in die Pension, und ich muss sagen, es hat mir einen Stich gegeben, als ich das hörte: Geht sie wirklich selbst? Bald darauf dachte ich aber, sie würde sich sicher nie schicken lassen“, meinte der österreichische Bauernbund-Präsident Jakob Auer humorvoll. Schierhuber hätte besonders ausgezeichnet, dass man sich immer auf sie verlassen konnte und sie die agrarische Welt in Österreich und in Europa mitgeprägt hat. Als Auer das erste Mal Waldland besuchte, dachte er sich: „Respekt, da traut man sich etwas. „Heute denke ich: Da muss man den Hut davor ziehen.“

"14 Jahre lang um 3 Uhr früh zum Flughafen fahren"

Moderatorin Birgit Perl strich heraus, dass Schierhuber mit 50 Jahren ins Europäische Parlament einzog: „Man muss sich das einmal vorstellen: 14 Jahre lang jeden Montag um 3 Uhr früh alleine mit dem Auto zum Flughafen Wien fahren, nach Brüssel fliegen und die ganze Woche in Brüssel und anderen Ländern für die Landwirtschaft unterwegs sein!“

Der ehemalige EU-Landwirtschaftskommissar Franz Fischler wünschte überspitzt der „neuen Landesregierung des Waldlandes“ alles Gute und hatte einen Vorschlag für die „Hauptstadt der Republik Waldland“: Agnesschlag. Es werde in den nächsten 20 Jahren wenige Bereiche der Landwirtschaft geben, die sich so verändern werden, wie der der Sonderkulturen. „Ich habe schon damals gesagt, Österreich könnte der Feinkostladen Europas werden. Waldland tut genau das“, so Fischler. Weiters bewunderte der EU-Kommissar Schierhubers „ungeheure menschliche Qualität“, die sie oft an den Tag legte: Etwas auszuhandeln und andere die Lorbeeren einheimsen zu lassen. Er wünschte Schierhuber alles Gute für den „sicherlich kommenden Unruhestand“.

Immer draußen bei Bauern und Bürgern

Der Präsident der Europäischen Volksparteien Joseph Daul bezeichnete die 70-Jährige als „wahre Europäerin mit Herz und Hirn“ und dankte ihr für ihre Aufrichtigkeit und ihren Einsatz. „Wir wissen, woher wir kommen und sind stolz darauf. Gleichzeitig sind wir neugierig und offen für Neues“, hob er Verbindendes hervor: „Unsere Stärke war, dass wir sagten: Wenn’s heute nicht geht, probieren wir es morgen noch mal. Und wenn’s morgen wieder nicht geht, dann sind wir übermorgen auch noch da!“ Schierhuber wäre immer draußen bei Bauern und Bürgern gewesen und hätte Probleme angesprochen und gelöst. Vielen in der Politik fehle das Gespür für die Menschen heute, ihr nicht.

In Brüssel habe sie immer mit Köstlichkeiten aus Österreich für ihr Heimatland geworben und „jeder hat beim Verlassen ihres Büros gesagt: Agnes ist eine gute Frau“, scherzte Daul.

VP-Landtagspräsident Hans Penz strich in seiner Laudatio die seit 42 Jahren bestehende Freundschaft mit Schierhuber heraus. Die Wurzeln ihrer Kraft lägen im Bekenntnis zur Heimat, zur Tradition, aber auch zur Innovation. „Handschlagsqualität, Geduld und Beharrlichkeit, ein unglaublicher Instinkt für Machbares und die Bereitschaft zur Kompromissbildung zeichnen sie aus. Gelegentlich nachgeben, aber nie aufgeben – eine kluge Diplomatin, die sich nicht einordnen lässt“, lobte Penz.