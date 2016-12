Ein Brautstrauß, ein Hochzeitsbild. Und eine Familie, die sich erinnert. An flüchtende Menschen, an bellende Hunden, an geteilte Städte, an Leichen im Leiterwagerl und Särge in der Kirche, an Badeanzüge mit roten Streifen und Stacheldraht mit Starkstrom.

Der lief jahrzehntelang fast mitten durch das Waldviertler Städtchen Gmünd. Und genau dort hat die St. Pöltner Regisseurin Anita Lackenberger („ich bin in Drosendorf aufgewachsen, dort war das ganz ähnlich“) die jüngste, mittlerweile vierte Folge der Doku-Reihe „Unser Österreich“ unter dem ORF-Erfolgslabel „Universum History“ gedreht. „Aus Wien kann man das nicht erzählen“, meinte auch Projektleiter Tom Matzek bei der Präsentation im Landesstudio NÖ. Und Anita Lackenberger, die eindreiviertel Jahre daran gearbeitet hat, ist sicher: „In Gmünd könnte man noch viele Filme drehen.“

Dieser eine will „das reale Leben“ zeigen“, so ORF-Fernsehdirektorin und Initiatorin Kathrin Zechner. Denn: „Die Fürnsinns, die gibt’s!“ In der 45-minütigen Dokumentation werden die Gmünder Franziska und Hans Fürnsinn von Kristina Sprenger und Michael Wald-Berger in kleinen, liebevoll ausgestatteten Szenen gespielt, kommen aber ebenso wie Stadtarchivar Harald Winkler und Kulturhistorikerin Elisabeth Vavra auch selbst zu Wort.

Ein Erinnerungsfilm der besonderen Art ist dieses „Niederösterreich – Leben am Eisernen Vorhang“, mit ebenso vielen erschreckend historischen wie berührend persönlichen Bezügen. Wie Landesrätin Barbara Schwarz mahnte: „Wir müssen ganz genau hinschauen!“ Zu sehen am 20. Dezember , 21.05 Uhr, in ORF 2 (gleich nach der Wiederholung des Ötscher-„Universums“).