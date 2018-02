Isabell Pannagl (27) ist Schauspielerin, Sängerin und bildet gemeinsam mit Rosie Sommerbauer das mittlerweile weit über Grenzen Perchtoldsdorfs hinaus bekannte Duo „Rosabell“. Ihr komödiantisches Talent zeigt sie seit 2012. Da startete sie als Kabarettistin.

In ihrer noch kurzen Karriere steht ihr bereits viertes Solo-Programm in den Startlöchern. Auf „Ja, ich will!“, „Keine Frau für einen Mann!“ (2014) und „Bankerl’n gehen“ (2015) folgt „Noch immer alles neu“. Premiere ist am 6. März im Burgsaal. Alles deute bereits jetzt auf ein ausverkauftes Haus hin: „Es gibt nur noch Restkarten“, merkt Pannagl stolz an.

Im neuen Programm habe sich „vieles verändert, trotzdem ist alles beim Alten geblieben“, lacht Pannagl im NÖN-Gespräch. „Themen, über die ich immer schon reden wollte, bilden den Schwerpunkt. Alles ist aus dem Leben gegriffen, ich verrate auch Intimes und rechne mit der digitalen Welt ab.“

"Vom Stil her bleibe ich ,Blitzo’ treu"

Dave Reismann am Keyboard wird nicht mehr mit dabei sein: „Ich werde einige Instrumente selber spielen“, verrät Pannagl. Und singen: „Vom Stil her bleibe ich ,Blitzo’ treu.“

Was die Regie betrifft, vertraut Pannagl nunmehr statt Claudia Dallinger über Vermittlung von „Tricky Niki“ Sedlak auf Bernhard Murg. Eben jenem Schauspieler, Coach und Regisseur, der nicht nur im Wiener Simpl, sondern bei den „Shakespeare“-Lachschlagern von Michael Niavarani für Furore sorgt.

Seit August hatte Pannagl „1.000 Ideen für das neue Programm. Bernhard Murg musste mich bremsen. Ich mache zu viele Türen auf, hat er gemeint.“

Dass die „Noch immer alles neu“-Vorpremiere im deutschen Berchtesgaden über die Bühne geht, sieht Pannagl „durchaus positiv. Wenn die Leute dort verstehen, was ich meine und sage, dann erst recht in Perchtoldsdorf.“

isabellpannagl.com