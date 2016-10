NÖN: Diesen Freitag spielen Sie im Rahmen von „Wachau in Echtzeit“ in Aggstein. Was gibt’s denn da zu sehen?

Philipp Hochmair: Die großen Balladen von Friedrich Schiller, ganz modern performed. Vermeintlich tote Schullektüre als lebendige Sprechperformance.

Schiller klingt ja eher nach Burgtheater-Abo als nach Duo-Abend. Und Experiment klingt mehr nach Chemie als nach Literatur.

Wir wecken mit dieser Form [Erg.: Schauspiel und Schlagzeug] den Geist Schillers, seinen revolutionären Atem, seine Freiheit. Die Balladen laden dazu ein, sie mit Musik und Improvisation auszuagieren. Sie lassen jede Konfrontation zu.

Nicht nur die Form, auch der Ort, an dem Sie spielen, ist ein besonderer. Wie spielt es sich in einem Rittersaal auf einer Burgruine?

Ritter und Burgen kommen in den Texten ständig vor. Somit wird der Rittersaal zum idealen Raum dafür!

Schiller haben Sie, ganz klassisch, schon in Hamburg und Berlin gespielt, Goethe und Kafka in Wien. Und gerade erst den „Jedermann“ in St. Pölten – wenn auch nicht am Rathausplatz, sondern im Landestheater. Was haben kleine Bühnen, was großen fehlt?

Die großen Theater sind oft sehr behäbig und bürokratisch. Und ich liebe spontane Aktionen – daher meine Reiselust und meine Begeisterung für Rittersäle!

Auf der Bühne waren Sie schon Werther und Lenz und Hamlet und Mephisto. Am Bildschirm Arthur von Suttner, ein Minister, ein Mörder (in „Vorstadtweiber“) und noch viel mehr. Sind die „Bösen“ die besseren Rollen? Und wen würden Sie auf keinen Fall spielen?

Mephisto ist „die Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft“. Die Bösen tun also oft das, was wir uns heimlich denken, aber nicht zu tun wagen. Dafür liebt man die Bösen. Aber ich will alles spielen: Gute und Böse ...

Und wen wollen Sie unbedingt noch spielen?

Zurzeit spiele ich am liebsten meinen „Jedermann Reloaded“. Da ist alles drin: Leben, Liebe, Tod. Das ist Theater und Rockkonzert zur gleichen Zeit. Das ist Gut und Böse gleichzeitig. Da bin ich völlig wunschlos ... Und noch viele, viele Staffeln „Vorstadtweiber“!

