Ein rosaroter Hase mit rabenschwarzen Wimpern, eine bleistiftgraue Frau mit aufgetürmter Lockenmähne, ein grasgrünes Krokodil, zwei wüstenbraune Elefanten, nackte Frauen, schöne Männer, schwarze Übermalungen, philosophische Betrachtungen.

„Das sind echte Raritäten! Die kriegt man in keiner Auktion!“ Sagt Nina Katschnig. Und ist ein bisschen stolz auf das, was da seit vergangenem Mittwoch in schlichten grauen oder braunen Rahmen auf den samtrot gestrichenen Wänden ihrer Gugginger Galerie hängt.

Wobei: Das hing ursprünglich nicht an der Wand. Das hing zwischen zwei leinengebundenen Buchdeckeln, ein paar Zentimeter größer als A3, mit dem Titel: „Der Künstler und sein Bild der Welt“.

Gugging & Guggings Gäste in einem Buch

Das Buch hat Leo Navratil, Psychiater, Entdecker und Förderer der Gugginger Künstler in den 1970er-Jahren „von einer Pharmafirma geschenkt bekommen“. Und anstelle der im Buch beschriebenen Klassiker wie Dürer, Goya oder Kandinsky Jahr für Jahr mit neuen Zeichnungen gefüllt. Von den „ersten“ Guggingern wie Johann Hauser, August Walla und Oswald Tschirtner, die längst weltberühmt sind. Von heute ganz unbekannten Guggingern, wie Karl (nicht Heinrich) Reisenbauer oder Kurt Stein („den kennt keiner“). Und: von prominenten Gästen. Von Arnulf Rainer, Franz Ringel oder Alfred Hrdlicka.

Um die 70 zum Teil auch übermalte, überschriebene oder gemeinsame, in jedem Fall aber ganz besondere Werke beinhaltet das „Künstlergästebuch“, das Leo Navratil „wie einen Schatz“ hütete, bevor er es verkaufen musste.

Von diesem Käufer, Art-Brut-Sammler Helmut Zambo, hat man das Buch in Gugging jetzt wieder zurückgekauft. Ausgestellt. Und einen Teil seiner Blätter zum Verkauf angeboten – mit Preisen von 600 bis 25.000 Euro.

