Wellenrauschen und das Zwitschern der Möwen entführen bereits beim Eingang in die Schallaburg gedanklich ans Mittelmeer. Kein Wunder: Die Schallaburg liegt seit dem Wochenende direkt am Mittelmeer. Grund dafür ist die Ausstellung „Byzanz und der Westen - 1.000 vergessene Jahre“, welche den Besuchern unheimliche Schätze offenbart.

Bereits 2012 widmete sich die Schallaburg dem mittelalterlichen Byzanz, damals war der Blick aber in Richtung Osten gerichtet. Warum also jetzt in den Westen? „Wir richten den Fokus auf eine Zeit, die aktueller als je zuvor ist. Diese Geschichte endet nicht mit dem Fall von Konstantinopel. Wir sind Teil dieser Geschichte“, erzählt der künstlerische Leiter der Schallaburg, Kurt Farasin, dass bereits 2012 von den Kuratoren eine Ausstellung mit Blick in den Westen angedacht wurde.

Nach der Islam-Ausstellung im letzten Jahr, erfahren die Besucher in diesem Jahr von der wechselhaften Beziehung zwischen dem griechischen Osten und dem lateinischen Westen. Gestartet wird am Ende des vierten Jahrhunderts bei der Teilung des Römischen Reiches.

Byzanz prägt Europa bis in die Jetztzeit

Die Geschichte Byzanz und dem Westen erreichte mit der Eroberung von Konstantinopel durch die Osmanen zwar ihr Ende, in der Ausstellung mündet sie aber in ein offenes Ende und zeigt an mehreren Beispielen, wie Byzanz Europa bis heute vor allem rund um das Mittelmeer prägt.

Ikonen, Altäre und Gefühle: Auf der Schallaburg hängen und liegen Byzanz’ Schätze seit Freitag in Glasvitrinen und Stahlgestellen, Europas Vorurteile stecken in Schubladen. Und „wir stehen mittendrin, in dieser Geschichte“, so Kurt Farasin. | Franz Gleiß

Im Rahmen der Eröffnung betonte Farasin, dass es sich bei der diesjährigen Ausstellung um die am längsten vorbereitete in der Geschichte der Schallaburg handelt. Begonnen wurden die Arbeiten bereits 2012 mit den beiden wissenschaftlichen Leitern Falko Daim und Dominik Heher, die auch die Ausstellung 2012 kuratiert haben.

Mit dabei sind hochwertige Leihgaben, etwa aus dem Pariser Louvre oder dem Israel-Museum in Jerusalem. „Jedes Objekt erzählt seine eigene Geschichte der 1.000 Jahre. Die meisten Werke stammen aus Schatzkammern byzantinischer Kirchen“, so Heher.

Neu in diesem Jahr ist auch die Form des interaktiven Austauschs. „In der Ausstellung sind Monitore integriert, wo Fragen gestellt werden können. Die Antworten gibt es danach per Mail an den Besucher. Wir wollen in den Dialog mit den Besuchern treten“, erzählt Farasin. Daneben liegt der diesjährige Schwerpunkt auf Kindern und Familien. Farasin: In jedem Raum gibt es Bereiche, wo Kinder mit dem Thema in Kontakt treten können.“

Auch Beutestücke der Kreuzzüge, wie hier eine Elfenbeinkassette, sind bei der Ausstellung zu sehen. | Franz Gleiß

Lob für die Ausstellung gibt es auch von VP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die auch den wichtigen Bildungsauftrag der Schallaburg betont: „Hier wird Geschichte fühl- und spürbar gemacht. Es ist toll, wie in der Ausstellung politische, kulturelle und religiöse Differenzen erklärt werden.“ Und die oberste Kultur-Chefin des Landes erinnert auch an die Notwendigkeit, Geschichte in den Mittelpunkt zu stellen. „Friede, Freiheit und Demokratie sind keine Selbstverständlichkeit. Gerade im heurigen Gedenkjahr finde ich es furchtbar, wenn mir jemand erklärt, sich mit Geschichte nicht befassen zu wollen“, meint die Landeshauptfrau.

www.schallaburg.at