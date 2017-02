Wie der Veranstalter am Mittwoch bekannt gab, werden die Punk-Rock Ikonen Bad Religion beim heurigen Festival zu sehen sein. Ebenfalls zu hören sein werden Less than Jake und August Burns Red. Für ruhigere Soul-Klänge aus Wien werden hingegen 5/8erl in Ehr'n sorgen.

Mit Worried Man & Worried Boy kommt ein Stück österreichische Musikgeschichte nach Bildein. Dabei handelt es sich um Herbert Janata, Kopf der legendären Worried Men Skiffle Group, und dessen Sohn, Sebastian Janata, Schlagzeuger der Gruppe Ja, Panik. Für Stimmung wird ebenfalls der deutsche Stefan Hantel, besser bekannt als Shantel, mit seinem Bucovina Club Orkestar sorgen.

Markus Ecklmayr wird unter dem Namen Max the Sax eine Mischung aus Swing, Bass und elektronischer Musik abliefern. Das Line-Up wird mit dem Grazer Kollektiv Polkov sowie der Vintage-Rock'n'Roll Gruppe Ozone Mama abgerundet.

Das Festival findet wie jedes Jahr am zweiten Augustwochenende im südburgenländischen Grenzdorf Bildein statt. Start ist heuer am 10. August mit einer Opening-Party am Campingplatz, ab 11. August stehen dann die Bands im Mittelpunkt. Der Vorverkauf der Karten läuft laut Veranstalter sehr gut, die Besucherkapazität sei nahezu ausgeschöpft, heißt es.

http://www.pictureon.at