Am 7. und 8. Juli rocken in und um die ehrwürdigen Säle des Schlosses Esterházy wieder internationale Superstars.

Zucchero kommt in den Eisenstädter Schlosspark! .

Nach dem großen Erfolg des Vorjahres bringen Veranstalter Ewald Tatar und seine „Barracuda Music“ den Eisenstädter Schlosspark auch im nächsten Sommer zum Beben und zum Tanzen.

Mit den Esterházy Betrieben und der Stadt Eisenstadt wurden nun die Verträge für die Festivals „Lovely Days“ und „Nova Jazz und Blues Night“ unterzeichnet: Am 7. und 8. Juli 2017 werden dazu jede Menge Top-Acts in der Landeshauptstadt erwartet: Zucchero, Uriah Heep, Canned Heat oder Kris Kristofferson sind ebenso dabei wie tags zuvor Jamie Cullum oder Candy Dulfer.

Eisenstadt wird ein kleines Montreux

Tatar: „Mein Wunsch ist es, aus den Festivals ein kleines Montreux zu machen. Ein Konzept für die ganze Stadt, mit Musik in den Lokalen, einem Jazz-Brunch in der Orangerie. In ein, zwei Jahren sollten wir soweit sein.“

Besonderer Beliebtheit erfreut sich das Gelände: Vor der Kulisse des Schlosses Esterházy gibt’s Picknick-Stimmung, Schmankerl und jede Menge Spaß. Darin waren sich schon im Vorjahr mehr als zehntausend Fans einig. Das Konzept wird weitgehend beibehalten, auch ein zusätzliches Festivalformat ist nicht ausgeschlossen: „Sag niemals nie“, meint Tatar im BVZ-Gespräch.

Early-Bird-Tickets gibt’s auf www.musicticket.at, www.oeticket.com sowie in den Oeticket-Verkaufsstellen und bei Pan.event (Esterhazyplatz 4, in Eisenstadt, tickets@panevent.at) oder unter www.schlossparkfestival.com.