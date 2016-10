„Mit diesem Stipendium in Höhe von jährlich € 1.200 pro Sportler, sollen junge Talente auf ihrem Weg zu einer professionellen sportlichen Karriere unterstützt werden“, so Sportlandesrätin Dr.in Petra Bohuslav die in diesem Jahr die Stipendien an Sahra Fischer (Gewichtheben, ACU Krems), Jennifer Klein (Fußball, ÖFB-NFZ/SV Neulengbach), Mercedes Schulte (Bob, Team Teigl), Kristin Wieninger (Karate, UKC Zen Tai Ryu Hak St. Pölten) und Timo Wöll (Golf, GC Adamstal) überreichte.

Die Stipendiaten wurden im Vorfeld von einer Expertenjury bestehend aus Fachinspektor Prof. Mag. Gerhard Angerer, Gunnar Prokop und Geschäftsführer Franz Stocher ausgewählt. Kriterium für eine Nominierung war ein Zusammenspiel aus sportlichen und schulischen Erfolgen im vergangenen Schuljahr.