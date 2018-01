Die Geschichte Niederösterreichs ist so komplex wie spannend, so weit zurückreichend wie brandaktuell. Nicht ohne Grund hat es Sinn gemacht, hier ein Haus der Geschichte zu positionieren und nicht erst abzuwarten, was auf Bundesebene vielleicht doch noch in die Gänge kommt. In Folge dieses Hauses der Geschichte hat die Kulturabteilung des Landes nun dazu noch ein Buch herausgegeben, das in seinen äußeren Dimensionen durchaus den Ansprüchen Niederösterreichs gerecht wird, immerhin mit 19.000 Quadratkilometern das flächenmäßig größte Bundesland Österreichs und nach der Bevölkerung – mit 1,665 Millionen Menschen – das zweitgrößte.

Es ist ein Prachtband geworden, der vor allem für Fachleute von Interesse ist; knapp vier Kilo Druckware legt man sich vor dem Einschlafen eher selten auf den abendlich satten Bauch. Und greift auch nicht zwischendurch danach. Das Studium eines solchen Werkes will geplant sein.

Dafür wird man durch die Beleuchtung vieler Facetten belohnt, nur wenige Aspekte bleiben ausgeblendet. Beeindruckend natürlich die vielfältige Bebilderung. Tausend Fotos machen das Buch zu einem Schauvergnügen und erklären auch den Preis von 49 Euro. Wichtig ist, dass der Band, der eine stark männerdominierte Sicht auf die Geschichte wirft, auch in die Zukunft blickt. Wo Frauen dann hoffentlich eine größere Rolle spielen werden.