Im achten Jahr bereits leitet Leopold Kogler, 1952 in St. Peter in der Au geboren, den Landesverband der niederösterreichischen Kunstvereine und damit das Niederösterreichische Dokumentationszentrum für moderne Kunst in Sankt Pölten. Doch von Müdigkeit ist keine Rede, ganz im Gegenteil.

„Seit das Landesmuseum den Bereich der Kunst aufgegeben hat, ist das Dokumentationszentrum der erste Ansprechpartner in Sachen bildender Kunst in der Landeshauptstadt. Dem Anspruch müssen und wollen wir uns stellen“, beantwortet er die Frage nach der Aufgabe des Dokumentationszentrums.

Deshalb beschäftigt sich der Künstler und Kunstpädagoge mit wichtigen Vorhaben. „Wir wollen künftig in unseren Ausstellungen vor allem Sinnlichkeit und Theorie verknüpfen, also nicht nur konzeptuell arbeiten, sondern bewusst die Sinne ansprechen, ohne der Versuchung zu erlegen, Kitsch zu präsentieren.“

Im Haus im Zentrum "eine gute Atmosphäre schaffen"

Dazu gehört auch, „spannend und abwechslungsreich“ zu arbeiten und im Haus im Zentrum St. Pölten „eine gute Atmosphäre zu schaffen, damit die Menschen sich noch mehr betreut fühlen. Vor allem will ich bessere Vermittlungsarbeit leisten, eine kleine Werkstatt einrichten, in der unsere Gäste selbst künstlerisch tätig sein können“.

Bis ins Jahr 2024, in dem St. Pölten die Kulturhauptstadt St. Pöltens sein will, soll auch die Infrastruktur verbessert, der Zugang von der Rückseite des Hauses ermöglich werden.

Inhaltlich möchte Kogler unterschiedlich aufgestellte Kuratoren beschäftigen, Formate für Kinder und Jugendliche erarbeiten und ein künstlerisches Austauschprogramm, konkret mit dem Burgenland erarbeiten.

Die nächste große Ausstellung gilt der Waldviertler Künstlerin Sabine Müller-Funk, die mit Freunden über die Kraft der Semiose gearbeitet hat. „Bruch Spur Zeichen“ wird am 16. März eröffnet. Dann folgen am 8. Juni unter dem Titel „schwarz_weiß aber auch grau“ achtzehn Positionen der NÖ Kunstvereine und ab 6. September Kunst aus dem tschechischen Vysocina.

www.noedok.at