„An allen Ecken und Enden“ ist sie in Niederösterreich spürbar, die Kultur. Nur: Wer macht die? Wie schaut die aus? Und was bedeutet die fürs Land und für die Menschen, die Kultur an allen Ecken?

Genau das hat das Land Niederösterreich in seiner jüngsten Studie zur regionalen Kulturarbeit von der Kremser Donau-Uni untersuchen lassen. Das Ergebnis: Für 85 Prozent der rund 1.500 Befragten ist die regionale Kulturarbeit „absolut wichtig“, für 82 Prozent erhöht sie die Lebensqualität, für 66 Prozent ist sie ein Bildungs- und für 60 Prozent auch ein Wirtschaftsfaktor. Und 71 Prozent, also mehr als zwei Drittel, besuchen regelmäßig eine Kulturveranstaltung in der Region.

„Dankeschön und Ansporn“

Damit ist die Kulturarbeit in den Regionen nicht nur „im wahrsten Sinn eine Erfolgsgeschichte“. Sondern vor allem auch ein „Wohlfühlfaktor“, stellt Johanna Mikl-Leitner fest. Und will in Zukunft, statt wie anderswo im Kulturbereich zu kürzen („das ist nicht vorgesehen“), noch mehr „in die Regionen hineinhorchen“.

Erstes Zeichen dafür: ein neuer Wettbewerb, den man unter Niederösterreichs Gemeinden ausgerufen hat und der „Dankeschön und Ansporn“ zugleich sein soll. Prämiert werden – allerdings erst am 12. Jänner – die 20 kulturfreundlichsten Gemeinden des Landes (eingereicht haben 151) plus eine Statutarstadt. „Wir wollen das unbedingt weiterführen“, so Kultur.Regions-Geschäftsführer Edgar Niemeczek.