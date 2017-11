„Natürlich könnte man ihn auch spielen. Oder: vorlesen. Das würde dann ungefähr drei Stunden dauern.“ Sagt Katharina Knap. Sie spielt, besser: liest ihn nicht, den großen Romantiker und großen Dramatiker Heinrich von Kleist. Sie sucht ihn in Texten und Briefen. Sie sucht ihn in einer seiner berühmtesten Novellen, der Geschichte von der „Marquise von O.“. Und sie sucht ihn in sich selbst.

„Wie das wird, weiß ich auch noch nicht genau“, sagt die gebürtige Wienerin, „beste Nachwuchsschauspielerin 2014“ und 2016/17 Ensemblemitglied am St. Pöltner Landestheater. „Aber ich fange an, dass ich dem Publikum versuche zu erklären, was los ist. Und irgendwann an diesem Abend werde ich mir auch das Marquise-Kostüm anziehen und die Marquise sein.“

"Kleist kann man nur fühlen"

Denn: Spielen könne man Kleist nicht. (Text) Lernen auch nicht. „Das kann man nur fühlen. Und das muss man in sich selber finden.“ Das Gute und das Böse. Und die Marquise, die „ohne ihr Wissen“ in andere Umstände kommt und den unbekannten Vater ihres Kindes per Annonce sucht – zwecks Heirat. Ein Skandal, in der Gesellschaft wie in der Literatur, und das immerhin schon vor 209 Jahren.

In der Theaterwerkstatt im St. Pöltner Landestheater soll die Uraufführung diesen Freitag dagegen kein Skandal werden. Aber „ein sehr verletzlicher, ein sehr persönlicher Abend“, meint Katharina Knap, die gleichzeitig in Frankfurt Kafka probt. Mit Texten von ihr, mit Liedern von ihr, mit einem Bild von ihr. Und mit einem klaren Ziel: „Ich habe vor, beim Spielen zu scheitern.“

Was das mit dem titelgebenden „Ach“ zu tun hat? Das sei für die Schauspielerin „das Unsagbare“, „das Unaussprechliche“. Weil: „Kleist lebt von dem, was dazwischen ist!“

Uraufführung: 24. November , 19.30 Uhr, Theaterwerkstatt, Landestheater St. Pölten

