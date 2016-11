Advent

Stille in die Tage

Wo

Violette Frostblumen

Einkehr an den Fenstern

Auf unser Haus fällt

Anmut der Schnee

Am Kaminfeuer ruhen Gedanken

Bis der nächste Morgen

Stille in die Tage

Sir Kristian Goldmund Aumann, Poet