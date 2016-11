24 Menschen sich auf den Weg, einen Pilgerweg durch Irland. Ihr Ziel ist der Mount Brandon, zumindest äußerlich. Doch dieser bunt zusammengewürfelte Haufen an Menschen, die sich bei der Abreise völlig fremd waren, nehmen je ihre eigene Geschichte mit und erleben in der Begegnung mit dem Fremden eine Belebung, die sie einander und der Welt um sie näher bringt, so dass sie diesen Weg auch zueinander und zu sich selbst finden.

24 Tage - 24 Menschen, Zeit zu einer Gemeinschaft zu verwachsen und zu werden.

Und wenn sie am 24. Tag ankommen, dann kommen sie anders an, als sie abreisten, nicht mehr nur als Ich, sondern als Wir, nicht mehr als Fremde, sondern als Begegnete.

Beitrag von Leserreporterin Daniela Noitz