Der kritische Lyrik-Band „The Seven Deadly Sins“ von Sir Kristian Goldmund Aumann, Poet & Regisseur & Filmemacher & Drehbuchautor & Schauspieler war auf der Frankfurter Buchmesse am Stand von Barnes and Noble, New York - in der Kategorie „Fremdsprachige Bücher (Englisch)“ herausragender Gegenwartspoeten - präsent.

Die Frankfurter Buchmesse ist das weltgrößte Event der Publishing-Welt. Vom 19. bis zum 23. Oktober 2016 trifft sich das "Who is Who" der Branche in Frankfurt um Akzente und Trends "Rund um das Buch" zu setzen.



The Seven Deadly Sins

ISBN-13: 9781490942520

Paperback: 238 Seiten



http://www.barnesandnoble.com/w/the-seven-deadly-sins-sir-kristian-goldmund-aumann/1117053369

Beitrag von Sir Kristian Goldmund Aumann