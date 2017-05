Werbung in eigener Sache ist erlaubt, vor allem, wenn sie der Wahrheit entspricht. Stephan Gartner, der Geschäftsführer der Viertelfestivals, lobte beim Eröffnungsfest in Mistelbach das Konzept und die Idee: „Es ist ein einzigartiges Festival, das gibt‘s nur einmal. Bei uns geht Idee vor Budget, bei uns ist jeder willkommen, der in seiner Region etwas umsetzen will.“ Und Josef Schick, Geschäftsführer der Kulturvernetzung Niederösterreich, ergänzte: „Es ist eine große Ehre für uns, für den Rahmen so vieler Initiativen zu sorgen, für Initiativen von Kunst und Kultur, zwei Bereiche, die wir ausdrücklich nicht unterscheiden. Sie bringen beide Freude ins Leben und Sonnenschein in das eh schon sonnige Weinviertel.“

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner wurde beim Eröffnungsfest im MAMUZ Mistelbach mit einem Bonmot angekündigt („Kultur ist im Land nun nicht mehr Chefsache, sondern Chefinnensache!“) und lobte das Viertelfestival ausdrücklich: „Für uns in Niederösterreich ist entscheidend, dass Breitenkultur und Spitzenkunst im Land einander bedingen, dass beide Platzhirschen sind.“

Von der Breitenkultur gibt’s wieder viel zu erleben. Der Weinviertel-Durchlaufer dauert von 6. Mai bis 6. August und präsentiert 66 Projekte, davon sind 16 Schulprojekte.

Das Eröffnungsfest geriet zu einem besonderen Erlebnis, nicht zuletzt durch den Auftritt des Chor con cor, der am Ende der Feier die Landeshymne in Gebärdensprache intonierte und dann, unterstützt von vielen alten und jungen, kleinen und großen, geborenen und zugewanderten Mistelbacherinnen die Europahymne sang. Ein berührendes Erlebnis; nicht minder zu Tränen rührend war der eingespielte Film „Happy in Mistelbach“, in dem Magdalena Frey glückliche, tanzende Mistelbacherinnen und Mistelbacher aus Dutzenden Herkunftsländern zeigte. So schön kann Glück im Miteinander sein!