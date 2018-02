Dies bestätigt der APA das Wiener Volkstheater, Petters Stammhaus, dem er seit 1964 als Ensemblemitglied und seit 1997 als Ehrenmitglied angehört hatte.

Heinz Petters, der am 9. Juli 1932 geboren wurde, hatte neben dem Volkstheater an zahlreichen weiteren Bühnen reüssiert. Und nicht zuletzt hatte sich der Schauspieler mit seiner Paraderolle als sympathischer Grantler auch in zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen in die Herzen des Publikums gespielt, darunter in Reinhard Schwabenitzkys Trilogie "Ein fast perfekter Seitensprung", "Eine fast perfekte Scheidung" und "Eine fast perfekte Hochzeit" oder in Franz Antels "Bockerer"-Filmen. Zuletzt war es ruhig um den Kammerschauspieler geworden, der sich von der Bühne zurückgezogen hatte.