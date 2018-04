Apokalyptisch, politisch, aber auch biblisch, leidenschaftlich und in jeder Hinsicht existenziell – all das ist Brigitte Fürles vierte Saison im St. Pöltner Festspielhaus. Dort feiert man 2018/19 keine Geburtstage (der letzte, runde, 20., war vergangenen Juni). Dafür aber eine Welt-, eine Europa- und sieben Österreich-Premieren. Und 64 Eigenveranstaltungen im Großen Saal, im Kleinen Saal und auf der (Hinter-)Bühne.

Bei denen geht es ums Leben wie ums Überleben, wenn etwa Bizets „Carmen“ gleich zweimal (bei Carlos Acosta und bei José Montalvo) um ihre Liebe tanzt. Wenn Akram Khan einen Weltenbrand entfacht, Alain Platel ein Requiem trommelt oder Hofesh Shechter zum Totentanz bittet. Tragisch wird es in Angelin Preljocajs „Roméo et Juliette“, poetisch in Sasha Waltzs „Kreatur“, üppig in Sidi Larbi Cherkaouis „Exhibition“. Und engagiert im jüngsten Vermittlungsprojekt, das mit Profis, Laien und Ohad Nasharin von Israels Bat sheva Company ein Jahr lang an „Gaga“ arbeitet.

Außerdem ab Herbst: zwölf symphonische und drei Plugged-In-Konzerte mit den Tonkünstlern, angefangen mit Haydns „Schöpfung“, dreimal Tanz mit Orchester (ebenfalls mit den Tonkünstlern, für die das Festspielhaus noch mehr zum „Mutterschiff“ werden will), Jazz, Blues & „Krach“, vier Tage Jugendklub (der feiert heuer seine zehnte Auflage) und fünf Abende und ein Nachmittag mit drei atemberaubenden, zeitgenössischen Zirkussen.

„Im Festspielhaus sind Standing Ovations ja schon fast Standard“, freut sich Geschäftsführer Thomas Gludovatz über mehr Kartenerlöse als je zuvor. Nur Brigitte Fürle hat noch einen Wunsch offen: „Einen elektrischen Schnürboden – auf den warten wir schon seit Jahren!“

