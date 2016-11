Die Kulturpreisgala des Landes, stets am ersten Freitag im November veranstaltet, brachte nicht nur Preisträgerinnen und Preisträger in gleich acht Kategorien auf die Bühne, sondern auch als Festredner André Heller.

Er verband persönliche Erinnerungen mit deutlichen politischen Ansagen. In einem leidenschaftlichen Aufruf forderte er mehr Menschlichkeit im Umgang miteinander ein, mehr Mut, Weltoffenheit, Verantwortungsgefühl. Man dürfe nie vergessen, sagte André Heller, in welch privilegierter Lage Österreich sei, mit seiner Presse- und Meinungsfreiheit, dem freien Zugang zu Bildung und medizinischer Behandlung und der Förderung von Kultur – und was es zu verlieren gebe.

Gefordert ist unser aller Einsatz

All das verlange den konkreten Einsatz der Bürger. Und es sei falsch, bloß nachzudenken – vorausdenken laute das Gebot. Zum Schluss landete Heller noch eine deftige Pointe, als er in den Worten des ehemaligen Wiener Kulturstadtrats Viktor Matejka zu mehr gelebter, durchdachter Verantwortung aufrief. „Ich bitt’ Sie in aller Höflichkeit: Sans kane Trotteln!“

Landeshauptmann Erwin Pröll ehrte die Würdigungspreisträger in acht Kategorien (Maria Auböck und János Kárász, Hermann Josef Painitz, Josef Resch, Gerhard Ruiss, Michael Salamon, Ernst Spirk, Ernst Wurz, Walter Zyx und Inge Graf) und lobte die vielen Künstler, „denen wir sehr dankbar sind für die Kraft und die Kreativität, die sie dem Land geben.“ Er sprach auch über die großen Vorhaben Niederösterreichs, zum Beispiel das Haus der Geschichte: „Es soll uns helfen, auch die weniger angenehmen Seiten unserer Geschichte zu lesen. Das ist unverzichtbar auf dem Weg in die Zukunft.“