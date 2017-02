Samstag, 1. April, 19.30, Festsaal: JUNGES PODIUM

Daniel Gutmann, Bassbariton

Junko Tsuchiya, Klavier / Tatjana Seltsam, Moderation

„Mythen & Märchen/Wirklichkeit"

Arien & Lieder von HAYDN, MOZART, SCHUBERT u.a.



Freitag, 28. April, 19.30, Festsaal

Kurpfälzisches Kammerorchester Mannheim

David Petrlik, Violine / Kristina Fialová, Viola /Marek Stilec, Dirigent

Wolfgang Amadeus MOZART: Eine Kleine Nachtmusik KV 525

Sylvie BODOROVÁ: Konzert für Violine, Viola und Orchester

Johann STAMITZ: Sinfonie á Quattre in D-Dur

Antonín DVORÁK: Streicherserenade in E-Dur op.22



Sonntag, 11. Juni, 11.00, Festsaal: JUNGES PODIUM

SOUNDARTISTS – ein junges Ensemble des Tonkünstler Orchesters

Wolfgang Amadeus MOZART: Klarinettenquintett KV 581 in A-Dur

Franz SCHUBERT: Oktett D 803 in F-Dur



Freitag, 29. September, 19.30, Festsaal

Apollon Musagète Quartett

Joseph HAYDN: Streichquartett op.64/5 "Lerchen"

Anton ARENSKY: Streichquartett op.35a

Antonín DVORÁK: Streichquartett op.105 As-Dur



Sonntag, 22. Oktober, 11.00, Festsaal

Angelika Kirchschlager, Mezzosopran

Elias Gillesberger, Klavier

„Liedermatinee“ - Werke von LISZT, SCHUBERT und BRAHMS



Samstag, 9. Dezember, 19.30 Uhr, Festsaal: JUNGES PODIUM

Klavierduo Lucas und Arthur Jussen

Felix MENDELSSOHN-BARTHOLDY: Andante und Allegro Brillante

Ludwig van BEETHOVEN: Sonate op. 110 in As-Dur

Frédéric CHOPIN: Sonate op. 58 in h-moll

Johannes BRAHMS: Walzer und Ungarische Tänze (Auswahl)