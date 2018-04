Wie ein Zug klingt? Laut. Und manchmal auch ganz leise. Auf jeden Fall: nach Alltag. Und sicher nicht nach Konzert. Wobei: Konzertieren kann man auch im Zug. Und spielen kann man auch das, was ein Zug so macht: Tuten und Pfeifen, Pfauchen und Rattern, Klopfen und Ruckeln.

Einer, der all das, vor allem: alles Alltägliche, schon vor 80 Jahren zum Beispiel in seine „Living Room Music“, also in etwa: seine „Wohnzimmer-Musik“ geschrieben hat, ist Klangrevolutionär John Cage. Und eine, die all das demnächst, genauer: am 29. April, aufführt, ist Percussionistin Margit Schoberleitner.

Margit Schoberleitner | LENA JAEGER

„Living.train.music“ heißt das Projekt, das die Tonkünstlerin gemeinsam mit drei Kolleginnen und einem Kollegen in der Wachau verwirklicht. Und das gleichzeitig das fünfte der „Klanginsel“ genannten Kulturvermittlungskonzerte darstellt.

Gespielt wird im (fahrenden) Zug, und zwar in der um 13 Uhr in Krems startenden Wachaubahn, und nach der Ankunft im Spitz im dortigen Schifffahrtsmuseum. Dazwischen gibt’s kurze Wege und regionale Schmankerl, bevor es am Abend wieder zurück nach Krems geht – mit dem Zug.

Ticketreservierung: info@noevog.at, Anmeldung und Infos: http://klanginseln.www.tonkuenstler.at